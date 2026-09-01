Adjudicada por 6,4 millones la excavación del desmonte para la variante ferroviaria entre Landaben y Arazuri-Orkoien

Excavación del desmonte entre los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado una nueva fase en la ejecución de la variante ferroviaria entre los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien. En concreto, la excavación del desmonte situado entre los viales de acceso a los polígonos industriales (puerta 3 y puerta 4) ha sido adjudicada a la empresa Obras Especiales Edificación e Infraestructuras, S.A.U. por un importe de 6,41 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 9 meses.

La obra adjudicada comprende el segundo lote de trabajos enmarcado en el proyecto básico de la 'Línea ferroviaria entre los polígonos industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien', que se materializa en la construcción de una variante ferroviaria de 3.650 metros sobre la red de ferrocarril convencional de la línea Alsasua-Castejón de Ebro, según ha informado el Gobierno de Navarra.

Esta obra proyecta la ejecución del desmonte entre los puntos kilométricos 2,010 y 2,663 de la variante ferroviaria entre las puertas 3 y 4. La actuación supone la excavación general de este desmonte común con una longitud de 653 metros.

El proyecto básico de la variante ferroviaria entre los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien ha sido promovido por el Gobierno de Navarra para el impulso del transporte de mercancías por tren. Otro de los objetivos de esta obra es incentivar la movilidad sostenible y el desarrollo de los polígonos industriales de la Comarca de Pamplona.

"La competitividad, la conectividad y la sostenibilidad son los tres ejes que fundamentan la actuación del Ejecutivo foral para la ejecución de esta obra prioritaria para el desarrollo de la industria de la Comunidad foral", ha destacado el Gobierno de Navarra.