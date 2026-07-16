Adjudicadas las obras de reordenación del entorno de Monasterio de Urdax, Vuelta del Castillo y Fuente del Hierro

Zona de la Vuelta del Castillo. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a reordenar y renaturalizar el entorno de las calles Monasterio de Urdax, Vuelta del Castillo y Fuente del Hierro. El proyecto, cuyas obras comenzarán próximamente, incluye la creación de 3.300 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, la ampliación de aceras, la construcción de una nueva rotonda, la reducción de los carriles de circulación de vehículos, un nuevo carril bici y cambios en las plazas de aparcamiento.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona aprobó antes de San Fermín la adjudicación del contrato para la ejecución de estas obras que llevará a cabo la empresa Excavaciones Osés SL con un presupuesto de 2.071.390,81 euros. Los trabajos incluyen la sustitución de una tubería de abastecimiento de agua potable que ha motivado la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para que esta última financie para del presupuesto. La previsión es que las obras se prolonguen durante un periodo de ocho meses desde su inicio.

En el tramo de Monasterio de Urdax, entre Pío XII y Fuente del Hierro, se eliminará un carril en cada sentido de la circulación que posibilitará la creación de un carril bici elevado junto a la acera de los números pares. Se eliminarán, asimismo, las plazas de aparcamiento en esa misma acera. En su lugar, se habilitarán jardines de lluvia, espacios destinados a contenedores y varias plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. En la acera de los números impares, se ensancharán aceras y los pasos peatonales y se reorganizarán las plazas de aparcamiento, que serán en espiga.

En la confluencia con la calle Fuente del Hierro, se creará una nueva rotonda que redistribuirá el tráfico entre las tres vías de una forma "fluida y segura". Por ello, se reducirá también un carril de circulación en cada sentido en Fuente del Hierro. En la continuidad de la calle Vuelta del Castillo hacia la calle Esquíroz, se creará un parterre a lo largo de todo el tramo de vía, que unificará los alcorques existentes. En la acera de los números pares, se mantendrán las plazas de aparcamiento, que pasarán de ser en línea a espiga.

Otra de las novedades del proyecto es el cambio de dirección del tramo de la calle Vuelta del Castillo desde Monasterio de Urdax a Pío XII que, a partir de las obras, será de incorporación a la avenida. Se prevé también la creación de una gran zona ajardinada de estancia y de paseo conectada con la Vuelta del Castillo. La zona se completará con la renovación e instalación de sistemas de riego y con la renovación de elementos de tráfico, como señales y semáforos, de alumbrado público y de mobiliario urbano.