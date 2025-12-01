Adjudicados los viales de acceso a los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien del nuevo trazado ferroviario

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado por 7,5 millones de euros, IVA incluido, los trabajos de reposición de los viales de acceso a los polígonos industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien, incluidos en el proyecto de construcción de la línea ferroviaria entre ambos polígonos, a la empresa Obras Especiales Edificación e Infraestructuras S.A.U.

Las obras adjudicadas, con un periodo estimado de ejecución de seis meses, son la construcción de los dos puentes de acceso a los polígonos industriales, de manera que mientras se ejecute y posteriormente a la ejecución del trazado ferroviario, se mantenga la continuidad en el tráfico rodado.

Se incluye un primer tramo de acceso que incluye la construcción de un paso superior de 156 metros, dividido en seis vanos, un segundo tramo en el que se construirá un paso superior de 57 metros, dividido en tres vanos, ambos con cuatro carriles de tres metros y dos arcenes de 0,50 metros.

Las actuaciones ahora adjudicadas, que comenzarán en el mes de enero, son una de las partes en las que se divide el proyecto constructivo de la línea ferroviaria entre los dos polígonos industriales.

El proyecto se completa con el tramo de vía que discurre desde el trazado actual a la conexión interior de la factoría alemana y con el trazado completo de la variante ferroviaria.

En el marco del rediseño y modificación del trazado ferroviario de la Comunidad Foral de Navarra se suprimirá en un futuro el bucle ferroviario de Pamplona en su estado actual y se construirá la nueva estación de tren de Pamplona.

Para el Gobierno de Navarra "es fundamental mantener la viabilidad de las empresas de los polígonos industriales de Landaben y de Arazuri-Orkoien, y una clave para ello es mantener el acceso a las infraestructuras ferroviarias una vez eliminado el bucle para contar con una alternativa al transporte por carretera, favoreciendo una movilidad sostenible".

Las actuaciones ahora adjudicadas "forman parte del compromiso del Gobierno de Navarra para impulsar el transporte ferroviario de mercancías". Se alinean, así, con el objetivo de que la Comunidad foral pase del 4% actual al 10% en 2030 en transporte de mercancías por tren.