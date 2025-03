La administración concursal de Sunsundegui presentará el sábado un informe técnico y el comité muestra "incertidumbre"

Dicen que no hay una "propuesta formal encima de la mesa" de "lo que quiere el inversor" y desconocen si habrá una "propuesta vinculante"

PAMPLONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Sunsundegui (UGT, LAB, CCOO y ELA) ha señalado este miércoles que el próximo 22 de marzo se presentará un informe técnico por parte de la administración concursal de la compañía, si bien ha mostrado su "incertidumbre" porque "no sabemos si va a haber una propuesta vinculante".

Así lo han afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, Óscar Tellechea (LAB) y David Trevejo (UGT), en nombre del comité durante una concentración convocada frente al Parlamento de Navarra con el lema 'Sunsundegui ez itxi'.

Según Tellechea, "a día de hoy tampoco tenemos mucha información, mejor dicho, básicamente nada". "Lo que sí sabemos es, como bien dijo ayer el consejero, que hay un inversor que está interesado en la planta, pero no sabemos ni cómo van las negociaciones, ni en qué punto están, por qué llevan tanto tiempo negociando, y por qué no avanzan", ha dicho, tras incidir en que "no podemos decir nada porque no lo sabemos".

Además, ha criticado que "esta situación se está alargando mucho en el tiempo" ya que "son seis meses de ERTE", con lo que ello supone "de gasto de paro de la plantilla, a nivel económico, y de drama para las familias". Asimismo, ha remarcado que "ciertas subcontratas o proveedores que trabajaban para Sunsundegui han tenido que cerrar sus puertas".

En este sentido, ha emplazado "a las partes implicadas, como son el Gobierno de Navarra, Sodena, administradores concursales, a que aprovechen el momento, aprovechen para buscar una salida a Sunsundegui, una salida de futuro, tanto para Sunsundegui como para el Valle de la Sakana, y defender el empleo".

"Es el momento de apostar. Lo único que podemos decir es que el informe realizado por las administraciones concursales, que evidentemente no tenemos conocimiento de él, los próximos días se va a hacer entrega. Lo que no sabemos es si a día de hoy va a haber una propuesta vinculante del supuesto inversor", ha dicho.

Ha añadido Tellechea que "venimos de una plantilla que ya lleva su desgaste por otro tipo de ERTES que tuvimos en años atrás", por lo que "el tiempo no corre a nuestro favor". "Lo único que pedimos son soluciones y futuro", ha reclamado.

Según ha subrayado, "no sabemos si el 22 va a haber una propuesta vinculante o no la va a haber". "Sí que es cierto que a posteriori de ese informe sí que se podría presentar una propuesta vinculante, pero no lo sabemos", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que "lo que tenemos claro el comité es que a día de hoy no tenemos una propuesta formal encima a la mesa por escrito de lo que quiere el inversor". "Tampoco sabemos lo que quieren del comité de empresa, no está habiendo información de ningún tipo por parte de nadie. Entonces la incertidumbre es la que es", ha criticado.

Por su parte, Trevejo ha destacado que "son muchos meses sin ningún tipo de propuesta encima de la mesa". Si bien "valoramos el esfuerzo que se está haciendo por ambas partes", ha remarcado que "van pasando los meses" y "hay muchas dudas entre la plantilla". "A ver si en breve se puede conocer algo", ha reclamado.

Según Trevejo, "van pasando los meses y no va surgiendo ningún tema serio y algo que puedas agarrar". "Al margen de que sabemos que hay conversaciones, son muchos meses y muchas fechas que van pasando y no se materializa absolutamente nada", ha criticado.

En estos momentos, según Tellechea, estarían "en juego" alrededor de quinientos puestos de trabajo, "los directos de la propia empresa y los de proveedores y demás". "¿Hay tiempo para una propuesta? Sí que hay tiempo, evidentemente lo hay, por eso interpelamos", ha reivindicado.

En respuesta a si cuentan con tener noticias el mismo sábado, Tellechea ha indicado que "yo pienso que no", si bien "la semana que viene ya, evidentemente, se sabrá algo". "A ver cómo transcurre todo esto. Posiblemente, la semana que viene el comité de empresa plantearemos algún tipo de iniciativa", ha adelantado.