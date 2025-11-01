ADONA, RevistaON, Chuchín Ibáñez, Conservas Pedro Luis y el Defensor del Pueblo, Premios Solidarios ONCE Navarra 2025

PAMPLONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

ADONA, la RevistaON, Chuchín Ibáñez, Conservas Pedro Luis y el Defensor del Pueblo de Navarra son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Navarra 2025.

Los premios se otorgan a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que, en opinión del jurado, más se hayan comprometido desde sus diferentes ámbitos de actuación a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector. Y, en concreto, por la promoción en su entorno y en su ámbito de influencia de "la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente".

El Premio a la Institución, Organización, Entidad, ONG, es para ADONA por su trayectoria de más de seis décadas "promoviendo la donación altruista de sangre y aféresis en Navarra", y por "su labor constante de formación, sensibilización y captación de nuevos donantes, en coordinación con el sistema público de salud", explican en una nota de prensa desde el Grupo Social ONCE.

El Premio al programa, artículo o proyecto de comunicación (Televisión, Radio, Prensa Escrita y Prensa Digital) es para la RevistaON (Grupo Noticias), por "su gran capacidad de incorporar temas sociales, ser un medio comprometido con las personas y su capacidad de llegar a un público plural y de todas las edades, publicando continuamente en una misma línea".

El Solidarios a la Persona Física es para Chuchín Ibáñez, por "su inquebrantable compromiso social desde 1999, realizando más de 80 conciertos benéficos de forma gratuita y cediendo la recaudación a numerosas ONG y colectivos vulnerables". A través de su pequeña ONG 'Ayudar Cantando', utiliza la música "como una poderosa herramienta de conexión y bienestar social en toda Navarra".

El galardón en la categoría de Empresa es para Conservas Pedro Luis, por "su firme compromiso social y medioambiental, que se materializa a través del apoyo continuo a múltiples proyectos solidarios". La empresa "contribuye activamente" a la investigación médica (especialmente en cáncer infantil), a proyectos de educación y ayuda social (como Sierra Leona y SARAY), y realiza donaciones constantes de materia prima a diversas iniciativas benéficas como el Banco de Alimentos o Cáritas, entre otras.

Finalmente, el Premio Solidarios al estamento de la Administración Pública es para el Defensor del Pueblo Navarra, en el marco de su 25 aniversario, por "su labor esencial en la defensa y mejora de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas navarras; su compromiso social se destacó con la resolución que facilitó el empadronamiento de personas en situación de vulnerabilidad en Navarra, entre otras acciones".

El Jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Navarra 2025 ha estado compuesto por Mª Pilar Herrero Jiménez, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Navarra; Valentín Fortún Arriezu, delegado de la ONCE en Navarra; Ana Díaz Alonso, consejera general Coordinadora Políticas Sociales y Consejos Territoriales de la ONCE; Carmen Burgi Villanueva, directora técnica del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Navarra (CERMIN); Patxi Pérez Fernández, presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra; Inés Francés Román, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas; y Emma Larreta Alegre, ganadora en la categoría de Persona Física de la Comunidad en la edición 2024.

La Gala de entrega de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Navarra 2025 tendrá lugar el día 26 de noviembre a las 19.00 horas en el Civivox Iturrama de Pamplona.