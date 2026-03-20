Afecciones este domingo en el transporte urbano con motivo de la carrera Zubiri-Pamplona

Archivo - Un autobús urbano circula por una calle de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la media maratón Zubirir-Pamplona provocará este domingo, 22 de marzo, alteraciones en el servicio de Transporte Urbano Comarcal (TUC). La carrera cortará las calles de 10.45 a 13:45 horas, aproximadamente, con incidencia especial en Huarte y en el barrio pamplonés de la Txantrea.

Según informan desde TCC, en Huarte se anularán las paradas en la c/ Zubiarte y Martiket, con paradas alternativas en Av. Ugarrandía y San Andrés, respectivamente. Por su parte, en la Txantrea se anularán las paradas junto al puente de la Magdalena teniendo paradas alternativas en c/Magdalena.

También permanecerán anuladas durante la carrera las paradas de las calles Labrit, Teobaldos, Vergel y Pza. del Ayuntamiento.

El detalle de la información se podrá consultar en las paradas afectadas y en la web del Transporte Urbano Comarcal www.tuvillavesa.es.