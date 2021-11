Agotados los más de 136.000 bonos descuento PamplonUP del Ayuntamiento

Se podrán canjear hasta el próximo 15 de diciembre en aproximadamente 800 establecimientos

Los 136.464 bonos PamplonUP que el Ayuntamiento de Pamplona ha sacado a la venta este miércoles ya se han agotado, según informa el Consistorio en nota de prensa. Quienes hayan adquirido estos bonos podrán canjearlos en los cerca de 800 establecimientos participantes en la campaña hasta el 15 de diciembre.

Según se recoge en la nota de prensa, la segunda remesa, puesta a la venta a las 17.00 horas con 68.232 nuevos bonos, se ha terminado en 33 minutos. Los otros 68.232 bonos se han vendido esta mañana en 40 minutos.

Una de las novedades de la campaña de este otoño es que se podrán canjear un máximo de 20 bonos por tique de compra o factura, mientras que en la última campaña de primavera la cifra era de 30 bonos por tique. El Ayuntamiento de Pamplona pretende que, de esta forma, se pueda "diversificar el gasto entre un mayor número de establecimientos".

Los bonos tienen un valor de compra de 20 euros, aunque quienes los hayan adquirido habrán pagado 14 euros por cada uno de ellos. Los 6 euros de diferencia los aporta el Ayuntamiento de Pamplona, que los abonará a los establecimientos en los que se hayan canjeado los bonos.

El listado de establecimientos comerciales, de hostelería, de ocio y turismo, culturales y de servicios que se han adherido a la campaña pueden consultarse en la página www.pamplonup.es y en la portada de www.pamplona.es.

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Pamplona "busca incentivar el gasto en establecimientos de proximidad e impulsar el desarrollo económico de sectores afectados por las consecuencias derivadas de la COVID-19". Los bonos comprados por cualquier persona y no canjeados en las fechas de la campaña quedarán anulados y no se procederá la devolución de su importe no gastado.