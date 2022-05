Agrupaciones de izquierdas de una veintena de localidades navarras se unen para defender sus necesidades comunes

PAMPLONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de agrupaciones municipalistas independientes de izquierdas de ayuntamientos navarros se han unido en una coordinadora para defender las necesidades comunes que tienen y que consideran que no son atendidas por los partidos políticos tradicionales.

En concreto, se han sumado a esta iniciativa Aldatu Elortzibar (Noáin), Asamblea Municipal de Izquierdad-Corella Decide Erabaki, Adelante Caparroso Aurrera, Adelante Beriain Aurrera, Artaxoa Auzolan (Artajona), Agrupación Popular Cirbonera, SOS Falces, Iturzarrea Taldea (Urroz), Igantziko Herri Taldea, UIO (Orkoien), AS Zizur, Agrupemos Olite/Erriberri Elkartu (Olite), Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz, CIC Cascante, Agrupación Electoral Urraul Bajo-Urraulbeitiko Elkarte Hautagaitza, Independientes Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoitiko Independienteak, Independientes por Los Arcos, Plataforma de Lerín, Agrupación Fiterana Independiente, Por Berbinzana, Agrupación Progresista Sangüesa, Cambiemos Buñuel y Agrupación Independiente de Carcastillo.

La coordinadora ha sido presentada este sábado en una rueda de prensa en el Paseo de Sarasate de Pamplona en la que han intervenido Josema Menéndez, de Beriáin; Consuelo Ochoa, de Lerin; Mikel Iribarren, de Urroz; Carlos Arellano, de Corella, y Maite Jurío, de Artajona.

Las agrupaciones han celebrado cuatro asambleas en los dos últimos años en la que han abordado las cuestiones que les unen, entre ellas "la dedicación en exclusiva a las instituciones de nuestras localidades para resolver las demandas y necesidades de la ciudadanía a la que representamos de forma totalmente independiente y sin ninguna tutela político-partidista externa; y el carácter de servicio, perseverancia e ilusión que ponemos en la gestión municipal en el día a día para tratar de conseguir estos objetivos".

También han explicado que les unes "la dependencia de otras instituciones para solventar los problemas y las necesidades de nuestra ciudadanía que se escapan del propio ámbito competencial del municipio al que representamos" y han constatado carecen de "asesores políticos y jurídicos propios que nos ayuden en nuestra laboral municipal".

Tras ello, han señalado que quieren que se les "escuche". "Que no tengamos representación en instituciones supramunicipales no significa que no tengamos problemas que son de su competencia y que continúan pendientes de solución", han explicado.

Además, estas agrupaciones han asegurado que buscan "la transformación de la política en Navarra para que el Gobierno y todos los grupos políticos del Parlamento dejen de perseguir sus intereses partidistas y prioricen, por encima de sus siglas, la atención de las necesidades y demandas básicas de todos los navarros y navarras por igual en toda la Comunidad foral". "Pretendemos que los partidos políticos tradicionales no prioricen sus esfuerzos en crecer y afianzarse como estructura en aquellos municipios en los que tienen representación de sus siglas, facilitándoles todos los recursos necesarios y a su alcance, a costa de que, en muchas ocasiones, nuestros ayuntamientos se queden sin poder atender las necesidades y demandas más básicas de la ciudadanía a la que representamos", han afirmado.

Por ello, han constituido la coordinadora, que abren a todas las agrupaciones municipalistas independientes de izquierdas que quieran participar. Además, han creado un grupo de difusión de WhatsApp y un correo electrónico (adelantenavarraaurrera@gmail.com) para el intercambio de información.