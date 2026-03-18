El agua de Castejón recupera los niveles "normales" de cloro y parámetros bacteriológicos

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castejón ha informado este miércoles de que el agua de la red de abastecimiento "ha recuperado los niveles normales de cloro y parámetros bacteriológicos", por lo que se deja sin efecto la recomendación de no consumir agua del suministro público emitida en los últimos días.

En un comunicado, desde el Ayuntamiento han señalado que la semana pasada "se detectaron niveles de cloro anormalmente bajos en la red de distribución, lo que propició la aparición de parámetros fuera del rango habitual en dos bacterias".

Una vez identificado el problema, "se llevaron a cabo las actuaciones necesarias para restablecer la correcta cloración del agua". Durante este proceso y como medida preventiva, el Ayuntamiento recomendó a los vecinos no consumir agua de la red hasta garantizar su "total seguridad".

Posteriormente, se han realizado los análisis correspondientes y se han mantenido comunicaciones con la Junta de Aguas de Tudela y con la sección de seguridad ambiental del Gobierno de Navarra.

Transcurridas 48 horas desde los últimos análisis de comprobación, se ha confirmado que los niveles de cloro y los parámetros bacteriológicos "se encuentran dentro de la normalidad, lo que permite recuperar el consumo habitual del agua de la red".

La alcaldesa de Castejón, Noelia Guerra, ha señalado que "la prioridad desde el primer momento ha sido garantizar la seguridad de los vecinos, siguiendo en todo momento las indicaciones técnicas y sanitarias".

Asimismo, ha destacado que "una vez confirmada la normalidad en los análisis, podemos trasladar un mensaje de tranquilidad, ya que el agua cumple con todos los parámetros exigidos".

No obstante, el Ayuntamiento ha señalado que "persisten algunas tareas pendientes relacionadas con las infraestructuras de abastecimiento". En concreto, uno de los dos depósitos de la localidad no se encuentra operativo desde hace varios años, "una situación que ha condicionado el funcionamiento del sistema".

Asimismo, se ha detectado que dicho depósito no ha sido objeto de labores de limpieza requeridas, sin que se hubiera informado de esta cuestión al equipo de Gobierno actual tras el cambio de legislatura, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar el mantenimiento de estas instalaciones.

Por último, la alcaldesa ha añadido que "vamos a revisar en profundidad el sistema de abastecimiento para garantizar un control más exhaustivo y evitar que una situación como esta vuelva a repetirse".

En este sentido, el Ayuntamiento ha previsto actuaciones urgentes para la limpieza y desinfección de los depósitos sin necesidad de interrumpir el suministro de agua ni al municipio ni al polígono industrial, que se llevarán a cabo en los próximos días.