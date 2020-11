El Albergue Jesús y María de Pamplona acoge esta semana una media de 20 personas sin hogar

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Albergue Jesús y María está acogiendo a dormir esta semana una media de 20 personas sin hogar cada noche. El Ayuntamiento de Pamplona ha vuelto a habilitar este recurso municipal, situado en la calle Compañía, como centro de acogida a personas sin hogar durante las noches, al igual que hizo en marzo durante la primera oleada de pandemia de la COVID-19.

El objetivo de esta iniciativa es atender, en el momento actual de crisis sanitaria, a la población más vulnerable, de manera que tengan un lugar donde poder pernoctar ante las limitaciones horarias impuestas con la nueva declaración del Estado de Alarma y la imposibilidad de salir de Navarra. Son personas que viven en la calle y pernoctan en espacios públicos (cajeros, puentes, edificios abandonados...), ha informado el Ayuntamiento.

El albergue abre entre las 20.30 horas y las 8.30 horas y se plantea como un recurso integral, que además de dar alojamiento a las personas en situación de calle, incluye cena y desayuno, y garantiza el aseo y la lavandería. Tiene capacidad para 40 personas. El Consistorio ha hecho una estimación de que en Pamplona ahora mismo hay unas 23 personas que podrían acceder al recurso. El equipo de educadores de calles está avisando a estas personas para que vayan alojándose. Para la priorización de accesos se ha tenido en cuenta, en primer lugar, a quienes no tienen recursos ni una alternativa habitacional y en segundo lugar, a quienes tienen ingresos y no pueden acceder a otro espacio.

SE MANTIENEN PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL ALBERGUE

El Albergue de Jesús y María funciona habitualmente como albergue turístico o de peregrinos que realizan el Camino de Santiago. El cambio ha permitido que continúen trabajando parte de las personas con discapacidad que venían prestando su servicio en el edificio a través del contrato adjudicado a Aspace, evitando que entren en ERTE, e integrar a una persona que realiza trabajos en beneficio de la comunidad. Se ha contratado a personal de seguridad para garantizar la seguridad y la adecuada convivencia en el recurso.

Para su puesta en marcha, ha colaborado alumnado de las escuelas taller del Ayuntamiento de Pamplona en la fabricación de jaulas para perros, para poder dar cobertura a los animales que acompañan a estas personas. También han colaborado personas desempleadas de colectivos vulnerables en la fabricación de paneles para garantizar una mejor separación de las zonas comunes.

RECURSO QUE SE UNE AL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

El Albergue de Jesús y María se ha sumado al Centro de Atención a Personas sin Hogar, ubicado en Trinitarios, que actualmente roza la plena ocupación, sin apenas capacidad para acoger a más gente. De esta forma se atiende de manera completa a un colectivo de personas de alta exclusión y que presenta problemáticas de distinto tipo. No suelen hacer uso del Centro Municipal de personas sin Hogar por propia voluntad, pero en estos momentos deben estar recogidas de cara a cumplir las limitaciones de deambular por la calle en horario nocturno y las medidas para la evitar la propagación del virus.

El Albergue Jesús y María no está destinado a personas con positivo a COVID-19 ni a quienes tengan que estar en cuarentena por prevención o después de un alta. Tampoco es para familias con menores, menores no acompañados, quienes no están en situación de alta exclusión, personas que salen de alta hospitalaria con convalecencia o en libertad provisional de la cárcel o de Comunidades terapéuticas, para personas víctimas de violencia de género o con dificultad de autovalimiento. Estas situaciones se atienden desde otros recursos municipales y del Gobierno de Navarra.