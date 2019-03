ALCER Navarra advierte del incremento de las enfermedades renales en la última década y apuesta por la prevención

Publicado 14/03/2019 13:23:11 CET

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

ALCER Navarra (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón) ha advertido este jueves ante el "importante incremento" de la incidencia de las enfermedades renales, que han experimentado un aumento del 10% en la última década, y ha hecho especial hincapié en la prevención.

Se estima que las enfermedades renales afectan a un 10% de la población adulta, lo que supone unas 64.000 personas en Navarra, de las cuales más de 300 están en tratamiento renal sustitutivo (TRS).

Así lo ha dado a conocer el presidente de ALCER Navarra, Manuel Arellano, que ha presentado este jueves en Pamplona la campaña 'Salud renal para todas las personas en cualquier parte', desarrollada por ALCER y la Sociedad Española de Nefrología (SEN) con motivo de la celebración, este 14 de marzo, del Día Mundial del Riñón. Ha estado acompañado por el coordinador de Trasplantes de Navarra, José Roldán; el jefe de Nefrología de la Clínica Universitaria de Navarra, Javier Diez; y Arantza Muñoz, en representación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra.

La presentación ha tenido lugar en una carpa instalada por ALCER Navarra en la Avenida Carlos III de Pamplona donde se ofrece información sobre esta enfermedad y se realizan mediciones de tensión y análisis de creatinina en sangre.

En declaraciones a los medios de comunicación, Manuel Arellano ha hecho referencia a un estudio reciente de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), que revela que la prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica en TRS (tratamiento renal sustitutivo) ha crecido casi un 30% en la última década en España.

Concretamente, la prevalencia de esta enfermedad pasó de 994 pacientes por millón de población (pmp), en 2008 a 1.284 en 2017 (un 29,1% más), según el último Registro actualizado de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Los datos colocan a Navarra por encima de la media nacional con una prevalencia de 1.340 pmp y una incidencia de 152 pmp frente a los 141 pmp de media estatal.

Igualmente, la mortalidad por Enfermedad Renal Crónica (ERC) ha crecido un 28,8% en la última década, entre 2006 y 2016. Un dato "preocupante", ha destacado Arellano que ha llamado a "frenar estos datos que son negativos para evitar que lo que hoy es la octava causa de muerte por una patología pase a ser la segunda causa en 2030.

Por ello, Manuel Arellano ha abogado por "prevenir, educar y concienciar a la gente" sobre esta afección. "Da igual en niños, en adultos o en jóvenes, la prevención debe ser la misma", ha insistido Arellano que ha pedido que "haya una concienciación, que se acerquen a los médicos y se empiecen a familiarizar con el concepto de cómo funcionan mis riñones".

En esta línea, Arellano ha resaltado que la enfermedad renal "está infradiagnosticada" y "cuatro de cada diez no saben los estadios iniciales de la enfermedad". "Si conseguimos que se controle esto habrá salud renal y no enfermedad renal", ha remarcado. "A la población hay que hablarle de la salud renal para evitar ese infradiagnóstico para que, cuando lleguen, no lleguen en malas condiciones sino que se detecte al principio cuando todavía hay muchas herramientas y muchas opciones de tratamiento", ha incidido

En el ámbito sanitario, el presidente de ALCER Navarra ha reivindicado que se implante en la Comunidad foral una estrategia de abordaje de la enfermedad renal crónica "que sea una base para que los profesionales sepan cómo funcionar y que, si hay cambios de gobierno, no cambien las medidas e indicadores". "Esto está escrito desde hace tres o cuatro años, por qué no se puede implantar en Navarra como está en otras CCAA, adaptándolo a la realidad de Navarra", se ha preguntado.

Igualmente, ha reclamado que se apruebe en Navarra la medicación para "frenar el avance de los quistes en el riñón". Un tratamiento que "se ha aprobado en 15 comunidades autónomas, falta Navarra y Murcia" y que no ha sido aprobada, por ahora, por la Comisión de Farmacia de la Comunidad foral. "No son muchas personas, hablamos de 10 o 12 y no supone un coste muy alto", ha subrayado.

Finalmente, Manuel Arellano ha pedido que la construcción de una nueva unidad de diálisis en Tudela sea una realidad antes de las elecciones. "Sabemos que hay un presupuesto para un proyecto de obra y nos consta que se están haciendo unas obras", ha explicado el representante de ALCER que ha expresado su "incertidumbre" ante el panorama electoral y ha reclamado "la seguridad" de que estas obras "se lleguen a terminar y no queden en saco roto".