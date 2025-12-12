Alcuaz (FNMC) fija como prioridad la lucha contra la despoblación y apuesta por el "trabajo colaborativo"

Archivo - El presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Xabier Alcuaz, ha destacado que una de las prioridades en la labor de la entidad de cara al año que viene será la lucha contra la despoblación, para lo cual la entidad ha presentado una batería de medidas para que se tengan en cuenta en la futura ley de Despoblación. En este sentido, ha apostado por el "trabajo colaborativo" entre instituciones para abordar este problema y ha reivindicado que se tenga en cuenta el "punto de vista local" a la hora de legislar.

En declaraciones a los medios, antes de participar en la Asamblea de la FNMC para repasar el trabajo realizado durante 2025 y fijar un plan de actuación para el año que viene, Alcuaz ha señalado que la intención es "seguir con el trabajo que ya se ha venido haciendo esta legislatura, estos dos últimos años, que vienen básicamente enfocados en el tema de despoblación".

Según ha recordado, este año la Federación ha llevado a cabo un proceso participativo para aportar el "punto de vista local" a la futura ley de Despoblación y Desarrollo Rural. Fruto de este proceso, la Federación ha planteado 74 medidas que esta y otras leyes deberían contemplar "para que nuestros pueblos no sufran la despoblación". En este sentido, ha considerado que "hay un compromiso por parte del Gobierno y el Parlamento de que esas medidas tengan su cabida en esa futura ley". Igualmente, ha reivindicado que "a la hora de legislar cualquier tipo de normativa, se tenga en cuenta el punto de vista local y el punto de vista rural".

Alcuaz ha reconocido que la despoblación es "un problema complejo" ante el cual "aportar medidas sencillas nunca suele ser una buena receta". Y ha abogado por "un trabajo colaborativo con diferentes instituciones y entidades" para abordar esta problemática; una línea de trabajo, ha dicho, que la FNMC mantendrá en 2026.

Otro de los puntos clave, ha dicho, es "dar un paso más" a las redes de entidades locales por la igualdad. Ha explicado que la ejecutiva de la FNMC en septiembre "ya tomó el acuerdo de la creación" de esta red y el objetivo es "dotar de contenido a esa red". De la misma manera, ha subrayado que "seguiremos trabajado intensamente" en el tema de las inmatriculaciones por parte de la Iglesia, tras realizar un "trabajo importante" este año y la firma de un acuerdo con el Departamento de Desarrollo Rural del Ejecutivo foral.

Finalmente, Xabier Alcuaz ha destacado que "otro pilar fundamental" es la vivienda, una de las "principales preocupaciones" de la ciudadanía. Así, ha subrayado que la FNMC, como "aglutinadora de las entidades locales, que somos las más cercanas a la ciudadanía, también tenemos que dar pasos y colaborar con otras administraciones y poner nuestro granito de arena" en esta cuestión.