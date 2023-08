Alfaro dice a María Chivite que sus tres votos no son un "cheque en blanco" sino "el inicio de un camino"

PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento foral, Begoña Alfaro, ha señalado a la candidata socialista María Chivite que los tres votos de la coalición a su investidura no son "un cheque en blanco", sino "el inicio de un camino en donde el debate entre las diferentes fuerzas que conformamos el espacio progresista nos va a enriquecer a todos y a todas, y sobre todo, a la ciudadanía navarra".

En su intervención en el debate de investidura, Alfaro ha manifestado que "nos hubiera gustado un acuerdo mucho más ambicioso, más audaz, más valiente", pero ha señalado que espera que "la clara mayoría de progreso en la Cámara trabaje en la profundización en transformaciones sociales sean una realidad".

Según ha dicho, "nos hubiera gustado medidas mucho más claras y concretas en materia de fiscalidad verde, para que quien contamine, pague, o que se siga apostando por un tren social que vertebre territorio". Y también ha señalado que les hubiera gustado profundizar aún más en una reforma fiscal.

"El 86% de los impuestos que recauda Navarra recaen en autónomos y trabajadores, en la ciudadanía navarra mientras que lo poco que se recauda de los beneficios empresariales recaen fundamentalmente en la pequeña y mediana empresa, que es la que más empleo genera en nuestra tierra y la que más dificultades tiene para acceder a las deducciones", ha dicho.

Ha defendido los servicios públicos "de calidad", "un valor que está teniendo aún un mayor realce con la llegada de los gobiernos de las derechas a determinadas Comunidades Autónomas". "Nos hubiera gustado haber profundizado aún más en la defensa de la educación pública, con la reducción de ratios en la escuela pública en todas las etapas educativas", ha añadido.

En materia de salud, ha destacado el acuerdo para presentar en la Cámara antes de diciembre de 2024 el proyecto de la nueva Ley Foral de Salud, "con especial incidencia en la atención primaria y el nuevo plan de Salud Mental". "Más allá de la legislación, quiero resaltar la apuesta clara y firme en defensa de una sanidad pública universal que está siendo vapuleada en las comunidades gobernadas por la derecha", ha expuesto, para "agradecer" a PSN y Geroa Bai "que hayan aceptado incluir en el acuerdo programático final la revisión de los conciertos sanitarios vigentes y su exhaustivo control".

Alfaro ha señalado que, desde el gobierno, ahondarán en el Plan Estratégico de Igualdad entre hombres y mujeres y desarrollarán "todas las políticas en todos los ámbitos, desde la transversalidad, para seguir combatiendo la discriminación que todavía hoy en día sufren muchas mujeres, con especial acento en lo relativo al ámbito laboral".

Se ha referido a la "lacra de la violencia de género" porque "la violencia sí tiene género". "Vamos a poner todos los recursos materiales y humanos al servicio de las víctimas y para tratar de erradicar lo máximo posible esta lacra", ha dicho.

La portavoz de Contigo-Zurekin ha señalado que el líder de UPN ha comentado que "no le generaba ninguna confianza que Contigo-Zurekin vaya a gestionar Vivienda, y me alegro, porque no hemos venido a generar confianza a aquellos, como ustedes, que entienden el acceso a la vivienda digna como un negocio y no como un derecho que está recogido en nuestra Constitución, como es nuestro caso y por ello vamos a trabajar". "La vivienda como derecho y no como negocio", ha defendido.

"Ha insinuado usted señor Esparza, no sin ciertas dosis de cinismo y apelando la falta de empatía con las familias que no pueden hacer frente al pago de la hipotecas, la estructura mastodóntica de la Administración a la que ahora se ha sumado una tercera vicepresidencia, que la va a ostentar Contigo-Zurekin. Mire sea usted responsable y no siembre dudas aunque solo sea por respeto a su pasado como exconsejero del Gobierno de Navarra, que un departamento tenga rango de vicepresidencia no supone ni un solo céntimo de euro a las arcas públicas", ha indicado.