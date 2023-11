Alfaro llama a "tejer redes de colaboración institucional" para hacer frente a la "exclusión residencial"

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha señalado la necesidad de "tejer redes de colaboración institucional para hacer frente a la exclusión residencial".

Lo ha hecho en la inauguración de las jornadas 'Retos, desafíos y oportunidades ante las nuevas situaciones de exclusión residencial', que se celebran este jueves y viernes, organizadas por la Dirección General de Políticas Migratorias, y a las que han acudido cerca de 100 profesionales.

Alfaro ha asegurado que "el acceso a una vivienda digna es cada vez más complicado". "No es porque no haya viviendas dignas a las que acceder, sino porque no hay dinero que pueda pagar lo que se pide por ellas", ha subrayado, para advertir de que "en los últimos años los precios se han disparado de manera exponencial, una tendencia que por sí sola no se va a frenar".

En este sentido, ha señalado que "el 70% de los desahucios son por el impago del alquiler y el 30%, por el impago de la hipoteca". "Desahucios que, como bien sabéis, dejan en la calle a familias enteras que después se encuentran con grandes dificultades para volver a acceder a una vivienda", ha lamentado.

"Todas las fuerzas políticas y privadas debemos garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", ha defendido, antes de concluir que el departamento al que representa quiere "hacer del diálogo su seña de identidad" y, en esta línea, ha reiterado su deseo de que "este tipo de jornadas finalicen con alianzas de colaboración entre todas las partes implicadas".

Las jornadas se celebran este jueves y viernes en el Instituto Navarro de la Administración Pública (Calle Navarrería, 39) y se pueden seguir por streaming a través de la página de Facebook 'Navarra de Colores'. Durante esta mañana, se celebra la conferencia 'Nuevos desafíos sociales ante los procesos migratorios. Nuevos perfiles de personas en situación de exclusión residencial', a cargo de Iraide Fernández, del Observatorio Vasco de Migraciones. Seguidamente, habrá una mesa redonda en torno a las 'Estrategias autonómicas para responder ante estos nuevos desafíos' y por la tarde se ha organizado un 'conversatorio' de carácter "más informal".

El viernes 24, la jornada continuará con la conferencia 'Migración y juventud: cómo impacta en el sinhogarismo y claves para su abordaje', a cargo de Xabier Parra, director general de la Asociación SERCADE. Proseguirá con dos mesas redondas: la primera, en torno a las 'Estrategias innovadoras ante situaciones de exclusión residencial'; la segunda, sobre 'Experiencias de colaboración interadministrativa y con entidades sociales y ciudadanía navarra'.