Alfaro muestra desacuerdo con el voto de Podemos al decreto de subsidio por desempleo pero está "cómoda" en la formación

PAMPLONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podemos en Navarra, Begoña Alfaro, ha manifestado este jueves que no está de acuerdo con que Podemos votara en contra del decreto sobre subsidio de desempleo en el Congreso, si bien ha dicho que se siente "cómoda" dentro la formación morada.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alfaro ha comentado que el texto enviado este martes al Congreso contenía "un paquete importante de medidas muy beneficiosas para los parados y paradas de este país", y ha añadido que "si bien es cierto que incluía un recorte en lo relativo al subsidio para los mayores de 52, es una cuestión que se podía haber modificado en la tramitación parlamentaria que va a seguir a la votación que se produjo ayer".

Begoña Alfaro ha comentado que se encuentra "cómoda" dentro de Podemos y ha expuesto que "cuento con el aval, después de las primarias a las que me presenté hace año y medio, de más del 60 por ciento de los militantes de Navarra, tengo un compromiso con ellos y con ellas; me siento respaldada en el día a día en la toma de decisiones que estoy llevando a cabo".

No obstante, ha comentado que "es público y notorio que no he compartido algunas de las decisiones que se han tomado". "En todo caso aquí en Navarra insisto en la misma idea, tenemos la grandísima suerte fruto del trabajo de todos y de todas de contar con un espacio común, que es Contigo-Zurekin, que obtuvo buenos resultados, y estamos llevando a cabo un buen trabajo dentro y fuera de las instituciones", ha dicho, para afirmar que "es voluntad compartida de todos los compañeros y compañeras de las formaciones que lo integramos seguir profundizando, ahondando y fortaleciendo este proyecto".

Sobre las dimisiones en Podemos, Begoña Alfaro ha comentado que ella no se lo ha planteado "en ningún momento" porque "me gusta llevar a cabo una responsabilidad que asumo". "Los militantes en Navarra apoyaron con su voto, además de forma amplia, el respaldo de mi candidatura, de la responsabilidad que tengo y como coordinadora autonómica de Podemos Navarra tengo un compromiso con ellos y ellas que en absoluto pienso quebrantar".

Ha comentado, acerca de trasladar su posición contraria al voto de ayer a la dirección de Podemos, que "siempre tenemos espacios de encuentro donde podemos expresarnos con total normalidad y libertad y la dirección conoce cuando mi opinión es favorable o acorde a las decisiones que se toman en Madrid y cuando no lo es, igualmente".