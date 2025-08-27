PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha acordado nombrar a Alicia Ruiz Oria nueva presidenta del Consejo Escolar de Navarra y ha designado a Isidra Roldán Arróniz como vocal de reconocido prestigio.

Alicia Ruiz sustituye en el cargo a Manuel Martín Iglesias, quien se retira por jubilación. La nueva presidenta venía ejerciendo desde 2022 como directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Departamento de Educación, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

Nacida en Santander en 1972, Alicia Ruiz es diplomada en profesorado de Educación General Básica, especialidad de Educación Infantil por la Universidad de Cantabria y experta universitaria en Perturbaciones de la Audición y el Lenguaje por la Universidad Complutense de Madrid.

La nueva presidenta ha trabajado como maestra de Primaria y maestra de Audición y Lenguaje desde el año 1996, accediendo al funcionariado en el año 2001 en Navarra como maestra de Audición y Lenguaje. Desde entonces ha trabajado en diversos centros de Estella, Tudela y Pamplona, hasta el citado nombramiento en 2022.

Por su parte, Isidra Roldán Arróniz, nombrada vocal de reconocido prestigio, se diplomó en profesorado de Educación General Básica en la especialidad de Ciencias Sociales en 1982 y es licenciada en Psicología por la Universidad del País Vasco en 1985. Obtuvo también el master en Mediación y Orientación Familiar por la UNED en 2007 y mediadora en mediación civil y mercantil en 2019.

Funcionaria en Orientación Educativa del Departamento de Educación desde el año 2000, ha desempeñado su labor como profesora y orientadora escolar en diversos centros y ejerció de directora del CREENA entre 2009 y 2012. Desde 2019 y hasta su jubilación el próximo día 31 de agosto, es directora del Servicio de Gestión de Personal Temporal del Departamento de Educación.