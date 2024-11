Álvarez (UGT) dice que "es evidente que en Valencia ha faltado previsión" y pide "celeridad" en las ayudas

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha opinado que "es evidente que en Valencia ha faltado previsión", en vista de las consecuencias que ha provocado la DANA. Ha considerado que "las responsabilidades políticas siempre se deben de asumir para bien y para mal, pero vamos a ver cuáles y quiénes" y ha reclamado "celeridad" en la llegada de las ayudas.

En declaraciones a los medios, antes de participar en Pamplona en la inauguración de una exposición sobre Nicolás Redondo, Álvarez ha opinado que lo ocurrido con la DANA pone de manifiesto que "el cambio climático hoy es una realidad" y ha considerado que "los negacionistas" son "los responsables en parte de estas situaciones que estamos viviendo". "Necesitamos que ante esta realidad se tomen medidas para que no nos coja por sorpresa", en especial en la cuenca mediterránea donde, ha afirmado, "los episodios de DANAS, de gotas frías, van a ir avanzando".

"Es evidente que en Valencia ha faltado previsión. Creo que eso ya nadie lo duda. Creo que va a haber mucho tiempo para poder analizar a fondo estas cuestiones y, sobre todo, desde la perspectiva preventiva", ha señalado.

Álvarez ha pedido que "el Estado en su conjunto ponga todos los medios al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas que lo han perdido todo, en muchos casos incluso han perdido la vida". "Hay que reconstruir pensando en un urbanismo que permita que evacúen las aguas, que permitan que los fenómenos atmosféricos no se ceben como se han cebado en este caso con los ciudadanos", ha insistido.

"Hay que dar cobertura a las personas que lo han perdido todo de manera inmediata, hay que garantizar la reconstrucción de los centros de trabajo para que se pueda reactivar la economía de esta zona de Valencia", ha destacado el dirigente de UGT, que ha reivindicado especialmente que las ayudas lleguen de manera "urgente" e "inmediata" y que la burocracia se reduzca "al máximo". "Es más importante hacer controles en relación con el fraude después que hacer que los ciudadanos tengan que esperar ahora", ha defendido.

En cuanto a las medidas aprobadas por el Gobierno central, ha opinado que "están dentro de una situación previsible en este momento" y van "en una línea positiva". Ha reiterado la necesidad de "celeridad" porque "esto no puede esperar y la gente tiene que tener la seguridad de que el Estado de manera potente está en Valencia".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS "PARA BIEN O PARA MAL"

Preguntado sobre la responsabilidad del Estado y de las Comunidades Autónomas en la gestión de esta emergencia, Álvarez ha contestado que "en España no acabamos de entender que es un Estado compuesto, cada administración tiene unas obligaciones que cumplir; incluso cuando no las puede cumplir hay instrumentos para que ellas mismas decidan que necesitan una ayuda" y "reclamar medios". Lo que "no quiere decir que no lo sepan hacer" sino que "sencillamente están desbordadas por la situación, porque va más allá de sus posibilidades".

No obstante, ha preferido no hacer "más calificaciones" mientras no se haya terminado con las labores en los pueblos afectados y poder dar entierro a todos los fallecidos. "Creo que, francamente, algunas se hacen por sí solas y previsión como que no ha habido, eso parece que es bastante evidente", ha añadido.

Cuestionado por la razón por la que el Estado no activó el nivel 3 de emergencia, ha señalado que "el Gobierno central y las comunidades autónomas tienen que respetar las leyes de nuestro país y, en ese sentido, las comunidades autónomas, cuando es un tema que afecta a la comunidad autónoma, tiene instrumentos sobre el terreno que no tienen el resto de las administraciones".

Para el sindicalista, esta es "una cuestión que está más en el ámbito de una disputa política, que seguramente veremos en los próximos días más ampliada, que en el por qué no se actuó con tanta celeridad como algunos pensamos que se debería de hacer". "Pero en todo caso vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Lo fácil hoy es buscar culpables", ha dicho.

"Lo importante es que haya responsabilidades, pero en todo caso que las responsabilidades se conviertan en medidas para que nunca más podamos tener una situación como la que hemos vivido", ha remarcado Álvarez, quien ha agregado que "las responsabilidades políticas siempre se deben de asumir para bien y para mal, pero vamos a ver cuáles y quiénes".

Finalmente, Pepe Álvarez ha trasladado su "apoyo, cariño y solidaridad" con los voluntarios que se han trasladado a Valencia, en especial "los servidores públicos: bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ejército...". Ha calificado de "extraordinario" el trabajo de la UME (Unidad Militar de Emergencias) y ha opinado que para la ciudadanía que "seguramente vemos al ejército más lejano, esta proximidad, esta utilización del ejército en catástrofes naturales, seguramente nos ayuda a ver esa perspectiva humana de las Fuerzas Armadas".