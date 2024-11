Alzórriz dice que "Navarra avanza con paso firme" y reprocha a UPN que "sigue con sus mantras pasados"

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha manifestado este jueves, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que "Navarra avanza con paso firme, centrada en las personas y comprometida con un progreso que construya un futuro más justo y sostenible" y ha censurado que "la oposición sigue con sus mantras pasados que cada vez se mimetizan más con la ultraderecha".

En su intervención, Alzórriz ha señalado que el Gobierno "funciona" y ha criticado que la "oposición" no ha "entendido el claro mensaje del 60 por ciento de la ciudadanía de Navarra en las urnas". "La derecha, lejos de asumir el mensaje, ha intensificado sus ataques, recurriendo a insultos, a mentiras y descalificaciones, no solo contra este Gobierno, sino, particularmente, contra el Partido Socialista y el resto de partidos que apoyan al Gobierno", ha expuesto.

A su juicio, "en lugar de ejercer un control constructivo y una crítica fundamentada, la oposición ha optado por el desprestigio y la manipulación, dejando de lado el debate político serio y recurriendo a métodos que degradan el diálogo democrático". "Todavía no son conscientes de la que la sociedad navarra clama progresismo, pide estabilidad y convivencia y exige un entendimiento político que ofrezca un presente seguro y un futuro mejor", ha añadido.

Ha manifestado que "esta presidenta seguirá; este Gobierno seguirá, y este partido, el Partido Socialista, seguirá luchando, seguirá escuchando, seguirá proponiendo mejoras para la ciudadanía navarra, aunque tengamos que soportar menosprecios, insultos, insinuaciones o acusaciones falsas, ataques en medios de comunicación o miradas de odio que nos recuerdan, por desgracia, a tiempos pasados", ha expuesto Alzórriz.

El socialista ha considerado "grave" el problema de "la desinformación y la propagación de los discursos de odio ligados a la ultraderecha, que traen consigo retrocesos en derechos y libertades fundamentales". "Se niega la violencia machista, se derogan leyes de memoria democrática, se niega el cambio climático, se censura la cultura, se estigmatiza a los migrantes y se ataca la libertad sexual y de diversidad", ha expuesto, para comentar que "estamos en un momento crucial en el que debemos fortalecer nuestra democracia".

Alzórriz ha defendido que en Navarra "nunca antes se había avanzado tanto en autogobierno" y es "gracias al liderazgo de dos Gobiernos socialistas". Ha valorado que en la Comunidad foral "hay una mayoría social y política que ha llevado a cabo estas transferencias y modificaciones y que están plenamente comprometidas con la defensa de nuestra tierra y su encaje constitucional". "En Navarra estamos demostrando que el autogobierno gestionado con responsabilidad es posible", ha dicho.

Ha comentado asimismo que "nuestros servicios públicos son sólidos y cohesionan la sociedad". "Somos ejemplo de que la descentralización del Estado y el autogobierno son una oportunidad para el desarrollo cuando se gestionan desde la cercanía y la responsabilidad", ha incidido, para exponer que "Navarra es la Comunidad con mayor calidad de vida" y "con menos tasa de pobreza y desigualdad".

Según ha valorado, "también impulsamos la actividad económica y las infraestructuras que garantizan el desarrollo de nuestra tierra, como el TAP y el Canal de Navarra, que otros Gobiernos olvidaron y que hoy son clave para nuestro progreso". Ha señalado Alzórriz que "existen desafíos en áreas como la sanidad", en concreto, en Atención Primaria y listas de espera.

El portavoz socialista ha señalado que "hay maneras de hacer las cosas diferentes, o cómo las hace la derecha o cómo las hace la parte progresista". "Qué prioridades tienen unos y qué prioridades tienen otros, cómo desinforman unos y cómo informamos otros", ha comentado.

Alzórriz ha reprochado a UPN que "su estrategia es el miedo a que se rompa Navarra, a que se rompa España y que los socialistas cambiemos y les apoyemos a ustedes". "La sociedad navarra es madura, consciente, y sabe que ni se rompe Navarra, ni se rompe España, y que el PSN va a seguir liderando el futuro de nuestra Comunidad", ha advertido, para exponer que "nosotros hemos entendido a una sociedad que ha cambiado, que ha evolucionado".

Ha trasladado a los regionalistas que "sólo añoran un tiempo que no volverá". "No son capaces de reflexionar y avanzar en sus intervenciones. No existe ni una pizca de humildad, de cambio, para acercarse a otros", ha criticado, para rechazar "soberbia y prepotencia, altanería y desafección con lo que mayoritariamente piensa y siente la sociedad navarra". "La oposición ha dejado atrás el control legítimo al Gobierno y la crítica constructiva", ha censurado.