Alzórriz dice que "no podemos asumir que Franco, Mussolini o Hitler resuciten de la mano de Abascal y Meloni"

PAMPLONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha manifestado este viernes que "no podemos asumir que Franco, Mussolini o Hitler resuciten de la mano de Abascal, de Meloni, de Le Pen o Milei con el apoyo de Feijóo; en la vieja Europa no, en nuestra Europa no queremos ese resucitar del fascismo". "No podemos permitir que el fascismo resucite de la mano de la ultraderecha apoyado por las derechas", ha expuesto.

En un mensaje electoral ofrecido en el Paseo de Sarasate, Alzórriz ha trasladado a "las derechas y a la ultraderecha" que los socialistas van a "ganar las elecciones". "España y Navarra van a ser un muro de contención contra la intolerancia, contra el negacionismo y contra el recorte y las desigualdades sociales", ha afirmado.

Alzórriz ha señalado que "es preferible ir un día a votar que estar 5 años con políticas de derechas y ultraderecha". "Hay que votar a favor de quien defiende nuestro régimen foral, hay que votar contra el señor de la guerra, contra José María Aznar, y también contra el señor del fango, Feijóo; hay que votar en contra de quien nos mintió en el 11M, de quien nos mintió para meter a la vieja Europa en la guerra de Irak con mentiras, de quien llamó Movimiento de Liberación Nacional a ETA", ha dicho, para insistir en que "hay que votar en contra de esa gente que tanto daño y tantos recortes ha traído a nuestros derechos y nuestras libertades".

Ha manifestado así Alzórriz que "no es que no pueda venir a Navarra el señor Aznar, es que no es bienvenido, ni él ni sus políticas de recortes de derechos y libertades; ni él ni Feijóo recortando el régimen foral de Navarra". El socialista ha comentado que "queremos una Europa libre, tolerante, que respete la diversidad, acogedora, la Europa de todos y todas".

Por su parte, la candidata navarra del PSOE al Parlamento Europeo, Elena Sancho, ha expuesto que "estamos en alerta" porque "la ultraderecha no viene, la ultraderecha ya está aquí, y cuenta con una derecha que le hace reverencias cada vez que puede". "Demos alejar a la derecha y a la ultraderecha de Europa porque si tienen mayoría nos espera un futuro oscuro, de retroceso porque su interés no es plantear propuestas, es el ruido o la intransigencia", ha comentado.

Sancho ha indicado que "Navarra solo tendrá voz en Europa si gana el Partido Socialista; somos los únicos que vamos a defender los intereses de nuestra tierra". "El PP ya ha demostrado que no cree en Navarra, solo ha venido a nuestra tierra a enfrentar, a mentir y a enfangar, y esta tarde lo volverán a hacer con el señor Aznar, que evoca el pasado más rancio de nuestro país", ha señalado.

Según ha dicho, en el PP han tomado "una deriva impropia de un partido de Estado". "Son el mayor peligro para Navarra, España y Europa", ha comentado, para pedir que el domingo "digamos alto y claro que somos más los progresistas, los que queremos avanzar". "El PSOE es el único partido que puede frenar a la derecha y a la ultraderecha", ha concluido.