Alzórriz dice que el nuevo gobierno es un "punto y seguido" y "baluarte frente a los ataques" de la derecha

PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha manifestado este lunes, en su intervención en el pleno de investidura, que buscan "afianzar un gobierno que siga implementando políticas sociales y progresistas". "Es un punto y seguido a un proyecto apasionante e ilusionante que comenzamos hace cuatro años", ha dicho.

En su intervención, Alzórriz ha señalado que "más que nunca, desde hace mucho tiempo, es importante proteger nuestra democracia, nuestros derechos y libertades". "Hoy más que nunca es importante dejar a las derechas y sus políticas sin efecto, hacer un frente común que invalide su intento por retroceder más de 40 años en cuestiones como la libertad sexual y personal, la violencia

machista, la libertad creativa o la transición ecológica

que niegan sistemáticamente", ha expuesto.

Según ha comentado, "el Gobierno liderado por María Chivite

va a ser un baluarte frente a esos ataques orquestados, en los que participan esas formaciones de derechas y toda su maquinaria mediática, política y judicial". "Desde aquí les digo que no pasarán", ha advertido.

Alzórriz ha señalado que el acordado entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin es "un modelo de gobierno serio y riguroso que respeta la identidad de Navarra, que resguarda y amplía su

autogobierno, con tres nuevas competencias transferidas en la pasada legislatura, que trabaja con lealtad institucional, con respeto y convivencia, que coopera con el Gobierno de España, que cuida la

pluralidad y diversidad social y territorial de la comunidad, que pone todas sus herramientas a disposición de los servicios públicos, de la transformación industrial y el desarrollo económico, y

todo dentro del marco constitucional".

Ha destacado el "liderazgo claro y contundente" de María Chivite, "con la escucha activa permanente para tomar las decisiones de la mano de la gente y en favor de la gente y no contra ella". "Y lo hemos hecho en un clima, en muchas ocasiones, muy a nuestro pesar,

espinoso, por el empeño del señor Esparza como portavoz de la extinta Navarra Suma, que entiende la oposición desde la destrucción y la crispación", ha comentado.

Ha criticado Alzórriz la actitud de Esparza, "con la mentira por bandera, intentando embarrar permanentemente este Parlamento, hablando mal de nuestra Navarra allí por donde ha pasado, generando

incertidumbres que luego se han visto falsas". "Es la anti política, ninguna propuesta constructiva, ninguna buena palabra ante los buenos indicadores que tiene Navarra", ha añadido.

Ha dado las gracias por el trabajo realizado en las reuniones internas entre los tres grupos, PSN, Geroa Bai, Contigo-Zurekin, para alcanzar el acuerdo de gobierno. "El acuerdo de un nuevo gobierno presidido por María Chivite es la mejor garantía de bienestar para las y los navarros", ha defendido.

El parlamentario socialista ha señalado al portavoz de UPN que "sus pronósticos catastrofistas han sido desarticulados; uno por uno". "¿No le da vergüenza volver a empezar el mismo camino que le

ha hecho volver a ser el gran perdedor de las elecciones?", le ha preguntado.

"Su fracaso personal y profesional en la política -le ha dicho a Esparza- es el mismo que la destrucción a la que ha sometido a la derecha en Navarra. Usted hace tiempo que dejó de aportar y de presentar iniciativas. Y por eso, hoy vuelve a estar en la misma casilla de salida que en 2019. Es el claro perdedor de las elecciones en Navarra". "Porque no sólo es necesario ganar. Lo indispensable es hablar, acordar y consensuar con el resto de fuerzas políticas. Y usted es incapaz", le ha trasladado.

Según ha añadido, "usted no ha perdido el tiempo abrazándose al PP de los tránsfugas que le humillaron y le da gratis a Feijóo el voto para derogar, según usted, el Sanchismo, que no es otra cosa que socialismo, y no se ruboriza al decir que apoyaría el gobierno Chivite para que Bildu no influya". "Usted señor Esparza ya no

engaña a nadie", ha afirmado.

Alzórriz ha señalado que "no hay alternativa al Gobierno de María Chivite" y que "la diversidad de la Comunidad se refleja en la representación de este Parlamento". "Lo que está claro es que 21 escaños, los 11 del Partido Socialista, 7 de Geroa Bai y 3 de Contigo Zurekin, suman más que los 20 de UPN, Partido Popular y Vox", ha afirmado.

Ha indicado además que "UPN y Vox son, por ahora, inseparables

allá donde tienen ocasión" y que "Vox le dio sus votos para conseguir la secretaría primera de la Mesa del Parlamento". "Un día más

tarde, Vox también le da a UPN la alcaldía de San Adrián, le quitaron al partido más votado, PSN, la alcaldía pactando con la ultraderecha", ha dicho, para criticarle a Esparza que "se echó a las

manos de Vox en cuanto pudo, sin importar las barbaridades que estos defienden".

Alzórriz le ha dicho a UPN que "ustedes no son buenos compañeros de viaje", "no lo son porque no saben de concordia, no saben acordar". "Sólo han demostrado su capacidad de insulto, crispación y ofensa", ha añadido.

Ha defendido a María Chivite y ha dicho que "queremos a la Chivite fuerte, valiente, determinada, que quiere a su tierra, que defiende a

su tierra allí por donde va". "Queremos a María Chivite para seguir representando a Navarra con coraje y para seguir haciendo de esta tierra una comunidad líder en empleo, educación, derechos sociales y

transformación industrial", ha dicho.