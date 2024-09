Alzórriz (PSN) dice que el Presupuesto de Navarra "va a crecer más de lo que se está hablando" y UPN avisa de "recortes"

PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSN en el Parlamento foral, Ramón Alzórriz, ha afirmado este lunes que "el Presupuesto de Navarra para 2025 va a crecer, y va a crecer seguramente más de lo que se está hablando ahora mismo".

Al término de la primera Mesa y Junta de Portavoces del Legislativo foral en el nuevo curso político, Alzórriz ha asegurado que el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, "está haciendo un trabajo excelente a la hora de hablar con el Gobierno de España para que valore la situación que tiene Navarra, con superávit económico, con una gestión muy buena de la economía, con una gestión muy buena de la deuda". "No se puede tratar de la misma manera a quien gestiona bien que a quien gestiona peor. Vamos a esperar a esas reuniones, a cuál es el techo de gasto final al que Navarra puede acceder", ha señalado.

En todo caso, el portavoz socialista ha asegurado que habrá unos Presupuestos "de crecimiento y eso es bueno, es positivo, eso da una perspectiva de seguir fortaleciendo los servicios públicos, nada de inestabilidad, nada de caos, nada de otra índole".

Sobre la propuesta de Geroa Bai de bajar impuestos a rentas medias y autónomos, Ramón Alzórriz ha afirmado que "no hay que adelantarse, hay una mesa de fiscalidad, hay que hablar en esa mesa y hay que hablar del conjunto". "No se puede querer fortalecer los servicios públicos sin ingresos. Hay que ver cuáles son las modificaciones pertinentes que haya que realizar", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "todavía falta mucho para que de verdad presenten un borrador de Presupuesto" pero ha indicado que "parece que vienen unos Presupuestos con recortes, y si cuando había Presupuestos con crecimiento no solucionaban los problemas de los navarros, imagínese si vienen unos Presupuestos con recortes, pues va a ser imposible porque son incapaces".

Además, ha vaticinado que EH Bildu apoyará los Presupuestos del Gobierno de Navarra después de "una negociación presupuestaria con mucho teatro". "Hay un acuerdo estable entre PSN y EH Bildu", ha señalado.

Javier Esparza ha indicado que María Chivite "ha demostrado que es una presidenta sin soluciones para los problemas que tienen las navarras y los navarros" y ha explicado que los regionalistas van a seguir hablando en este curso sobre los mismos asuntos que los últimos cinco años, lo que "indica que no se están solucionando los problemas de los ciudadanos". "No hay ningún avance, no hay soluciones", ha apuntado.

En ese sentido, ha afirmado que "en listas de espera seguimos empeorando la situación en los últimos cinco años; en Atención Primaria faltan médicos en muchas localidades de Navarra; los navarros somos los que más IRPF pagamos; los jóvenes cada día tienen más dificultades para salir de casa de sus padres".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha pedido al Gobierno de Navarra, ante el inicio del segundo curso de la legislatura, "más ambición, porque es hora de pisar el acelerador y es que hay leyes que se aprobaron hace ya mucho tiempo que siguen sin desarrollarse, como por ejemplo la del mapa local, la ley contra el cambio climático y de la transición enérgica, y no hay más tiempo que perder".

Sobre los Presupuestos, Aznal ha afirmado que en EH Bildu siguen dispuestos "a hacer nuestras aportaciones y nuestras propuestas". "Seguimos dispuestas a dialogar, a acordar y a trabajar para dar respuesta a las necesidades de las navarras y los navarros. Y para que la derecha no influya ni en las cuentas de Navarra ni en las políticas de Navarra. Algo que sin duda redundará en beneficio de la gente", ha sostenido.

Respecto a la propuesta fiscal de Geroa Bai, Laura Aznal ha indicado que "quien más gana más tiene que aportar, los servicios públicos no tienen que salir perjudicados, y los Presupuestos tienen que estar estabilizados". "Hasta ahora hemos sido capaces de conseguir una estabilidad presupuestaria, precisamente, de la mano de determinadas políticas fiscales. Si queremos de verdad seguir con unos servicios públicos fuertes, las bajadas de impuestos no son la mejor receta", ha considerado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha confirmado la intención de su formación de "avanzar en esa intención de centrarnos en las rentas medias y los autónomos como colectivos que durante los últimos años han hecho un esfuerzo fiscal". "Se les ha pedido un esfuerzo fiscal que creemos que hay que poner en consideración", ha defendido.

Respecto a los Presupuestos, ha señalado que "quedan frentes importantes que el Gobierno tendrá que negociar en su conjunto, como son los objetivos de déficit, que todavía no están". "Sabemos todos que una décima de déficit son unos buenos millones de euros que pueden aportar al crecimiento de la Comunidad y también, evidentemente, hay una parte presupuestaria importante que es la negociación con el Estado en su conjunto, la aportación", ha afirmado.

Además, Azcona ha indicado que "no es del todo cierto que se vaya a gastar menos dinero, el Presupuesto va a crecer", y ha subrayado que el final de los fondos europeos estaba previsto. Así, ha asegurado que el Presupuesto crecerá, pero en menor medida que en años anteriores.

Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha avanzado que su formación va a realizar en este curso "una oposición firme, una oposición constructiva, en beneficio del conjunto de los navarros, porque se enfrentan a problemas urgentes que requieren de una atención inmediata". "A diferencia del Gobierno de Navarra, los problemas de los navarros no han tomado vacaciones, los problemas han ido resurgiendo y han incrementado", ha sostenido.

En ese sentido, ha señalado que hay "más de 66.000 pacientes que están esperando una primera consulta médica en Navarra, hay navarros y navarras que tratan de coger una cita en Atención Primaria y les es prácticamente imposible que se las den en menos de 24 horas". "Esta es la sanidad de este gobierno progresista", ha afirmado.

Además, ha indicado que "la situación en el Ejecutivo se complica, o parece ser que se va a complicar aún más, con el final de los fondos europeos, que hasta ahora han propiciado una sobredotación económica al propio Gobierno".

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha considerado que las tres principales de la ciudadanía actualmente son la sanidad, el empleo y la vivienda, y ha afirmado que "el horizonte de los próximos Presupuestos de Navarra debe ser marcado" por estos tres asuntos.

Tras ello, ha indicado que, "ante una más que probable ralentización presupuestaria", Carlos Guzmán ha defendido que "es necesaria una reforma fiscal orientada a garantizar la suficiencia presupuestaria de los servicios públicos" y en la que "quien más tiene y quien más gana pague más". "Hay que orientar la reforma fiscal a las rentas del capital, más concretamente al Impuesto de Sociedades. Las grandes empresas prácticamente no pagan impuestos en Navarra. No compartimos los discursos de bajadas generalizadas de impuestos", ha indicado. Sobre el planteamiento de Geroa Bai, ha mostrado su disposición a analizarlo "con el máximo rigor, pero nuestra propuesta no sería esa".

Finalmente, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha señalado que "Navarra se enfrenta a graves problemas económicos, el Presupuesto de gasto de este gobierno es el más alto de la historia, un 70% más que hace una década, y no se está haciendo nada para reducir la deuda generada".

"El gasto en personal no ha dejado de crecer en los últimos diez años, el número de funcionarios ha aumentado un 49% sin que se haya visto ninguna mejora en los servicios públicos que justifique este aumento", ha indicado.

Según Nosti, "los navarros sufrimos una presión fiscal más alta que el resto de España y esto no se traduce en ningún beneficio". "Es necesario ver en qué se gasta y cuál es el impacto de estos gastos", ha resaltado.