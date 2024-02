Alzórriz (PSN) pide a UPN que "cierre filas" con el Gobierno de Navarra en la defensa de la transferencia de tráfico

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha pedido a UPN que deje "la algarada permanente" y "cierre filas" con el Gobierno de Navarra en la defensa de la transferencia de la competencia de tráfico a la Comunidad foral.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del pleno del Parlamento de Navarra, el socialista ha pedido a la formación regionalista que "se alinee con el Gobierno de Navarra, que es el competente para iniciar el diálogo en la defensa de nuestro autogobierno con el Gobierno de España, que se ponga del lado de los navarros y de las navarras, que apoye el autogobierno, que cierre filas" con el Gobierno de María Chivite, "que lo único que hace es defender nuestro Amejoramiento, defender las competencias que allí se le dan a Navarra".

Igualmente, ha pedido a UPN que "asuma como lógica y normal la sentencia del Tribunal Supremo en el año 2018, donde decía que las competencias de tráfico eran las competencias históricas de Navarra y que, por lo tanto, sí se podía hacer con un Real Decreto Ley".

"Que no vayan con la algarada permanente en una cuestión tan sensible como es la defensa de Navarra y que no se enmienden a ellos mismos, porque en el pasado, en la Junta de Transferencias, votaron a favor y firmaron con este Gobierno la asunción de la transferencia de Tráfico", ha destacado. Además, ha señalado que "fue UPN y no otro partido quien introdujo una enmienda para la pasarela de la Guardia Civil para introducirse en la Policía Foral".

"Dejemos ya de mentir, no utilicemos todo, no tenemos por qué utilizar todo para confrontar, hay materias de sobra para confrontar y otras para unirse. Y ahora lo que pide la ciudadanía navarra es unidad para defender nuestra autonomía y la extensión de las competencias que vienen en la Lorafna y, por cierto, amparadas en la Constitución", ha manifestado el portavoz del PSN.

En este sentido, ha afirmado que "no se puede decir que alguien defiende la Constitución y luego mirar para otro lado cuando se ataca a esa Constitución, porque eso es lo que ha pasado".

Ramón Alzórriz ha dicho a UPN "basta ya". "Simplemente les esperamos donde estaban, en el acuerdo y en la firma de una transferencia de tráfico, que es una competencia propia de Navarra, nada más. Y que sigan en el mismo sitio donde estaban, en la firma de la transferencia de tráfico dentro de la Junta de Transferencias", ha afirmado.