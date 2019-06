Alzorriz, tras reunirse con I-E, ve "positiva" la ronda para formar gobierno y no ve dos versiones en el PSOE

Publicado 07/06/2019 14:07:31 CET

PAMPLONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado, tras reunirse este viernes con Izquierda-Ezkerra, que la ronda de contactos llevada a cabo esta semana para intentar conformar un gobierno de progreso en Navarra es "positiva" y ha manifestado que él no ve "dos versiones" en el Partido Socialista.

Al término de la reunión del PSN con Izquierda-Ezkerra que se ha prolongado durante más de una hora, Alzórriz ha señalado que "termina una ronda de contactos positiva" con Geroa Bai, Podemos y hoy ya con I-E, "una ronda ilusionante para todos los navarros, con una clara voluntad de sumar los 23 escaños, que superarían los 20 de la derecha". "Nuestro compromiso con la ciudadanía es firme y sigue adelante", ha aseverado.

Ha abogado por conformar en Navarra un gobierno "plural, de futuro, progresista y de izquierdas" y ha incidido en que "no daremos nuestros votos a Navarra Suma, por lo tanto a Javier Esparza, para que sea presidente, ni negociaremos con EH Bildu".

Sobre las palabras este jueves del líder del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, de que negociará con Navarra Suma su investidura, Alzórriz ha indicado que "yo no veo dos versiones" en el Partido Socialista. "Yo escuché al presidente del Gobierno y avaló las palabras que he estado diciendo estos tres días aquí, que había sintonía y que PSOE y PSN somos lo mismo; dijo que la consulta a la militancia era obligatoria y vinculante y que hablaría con todos los partidos, que no había que pactar con Bildu y que abriría una ronda de contactos para la gobernabilidad de España y exclusivamente para la gobernabilidad de España", ha agregado.

Sobre las palabras de José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, que considera "sensata" la propuesta de Navarra Suma a nivel nacional, el socialista navarro ha respondido que "yo comparto lo que dijo el presidente del Gobierno, que estamos en sintonía el PSOE y el PSN".

Ha manifestado Alzórriz que "las prioridades no son excluyentes y la prioridad es el Gobierno de España y la prioridad es el Gobierno de Navarra". "El PSOE y el PSN son lo mismo. ¿Es importante el Gobierno de España? Por supuesto y ¿es importante el Gobierno de Navarra? Por supuesto", ha expuesto, para afirmar que quieren "liderar los dos espacios".

Por su parte, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha manifestado que su coalición tiene "compromiso" con "nuestros votantes" y "vamos a hacer todo lo posible con nuestra humildad para que no haya un gobierno de derechas en Navarra y se pueda construir un programa de gobierno que dé estabilidad para los próximos cuatro años".

Ha dicho, sobre que el PSN no quiera negociar con EH Bildu, que no son partidarios de excluir a nadie de las negociaciones, pero ha reconocido que "cada grupo político tomará su posición". "Vamos a trabajar para posibilitar un gobierno de izquierdas, progresista, plural y que sea estable", ha comentado.

