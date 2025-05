Alzórriz ve una "cacería" contra el PSOE y afirma que hay un intento de "tumbar" al Gobierno de Navarra y al de España

Respalda a Santos Cerdán y destaca su contribución para la llegada de inversiones a la Comunidad foral

PAMPLONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSN y portavoz socialista en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha afirmado este jueves que se está produciendo "una cacería en este país y en esta tierra con el Partido Socialista, con el secretario de la Organización del PSOE, Santos Cerdán, y con Navarra".

Alzórriz ha indicado, en declaraciones a los medios antes del pleno del Parlamento de Navarra, que "se está intentando tumbar un Gobierno democrático, un Gobierno elegido en el Congreso y un Gobierno elegido en el Parlamento de Navarra". "Se está intentando mezclar lo que pasa en Madrid con lo que pasa en Navarra. Y no es casualidad. Hay un intento por tumbar gobiernos progresistas, por tumbar gobiernos socialistas, con mentiras, con falacias, con acusaciones falsas y con acusaciones sin pruebas. Y esto no puede permitirse en democracia", ha asegurado el dirigente socialista, después de trascender informaciones sobre un presunto informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que supuestamente implica a Cerdán en contratos de obras públicas en Navarra.

Ramón Alzórriz ha afirmado que "se está estigmatizando a personas sin pruebas y se está atacando a personas sin pruebas, y hay que decir claro lo que Santos Cerdán ha colaborado con Navarra y ha contribuido con Navarra desde que está el Gobierno de Pedro Sánchez".

En ese sentido, ha destacado que se han registrado "más de 500 millones de inversión en el tren de altas prestaciones desde 2019 hasta la fecha" y que ha habido "55 millones de euros de inversión en la N-121-A para hacer un 2+1 y darle seguridad a una vía fundamental para Navarra". "Cuarenta millones de euros de inversión para remodelar y dar seguridad también a los túneles de Belate, que llevaban más de 30 años con la espada de damocles de la Unión Europea para cerrarlos. Ha desbloqueado -Santos Cerdán-, llevando a cabo la DIA (declaración de impacto ambiental) para la licitación de la segunda fase del Canal de Navarra. O ha desbloqueado también, para el interés navarro, la Autovía de Navarra con Madrid", ha señalado.

Ramón Alzórriz ha afirmado que "esos son los hechos y lo demás son difamaciones y mentiras, y se está intentando mezclar al Gobierno de Navarra con todo esto". "Aquí hay un Gobierno honesto, hay un Gobierno limpio y hay un Gobierno transparente. Hay una presidenta que mira por los navarros y navarras en cada decisión que toma. Y las derechas, cuando no tienen argumentos políticos, cuando no tienen cómo meter mano a los gobiernos progresistas, hacen una campaña como la que estamos viendo. Eso es indecente", ha subrayado.

Ante ello, el dirigente socialista ha asegurado que "los ciudadanos tenemos que reaccionar, tenemos que ver el movimiento contra la democracia que están haciendo las derechas, y apoyar y fortalecer a los gobiernos progresistas, porque no ha pasado por casualidad en Navarra". "Desde que hay un Gobierno progresista y desde que el Partido Socialista dio un paso al frente para dar un futuro diferente a esta comunidad, pactar unos presupuestos con EH Bildu o hacer una moción de censura cuando estaba una ciudad paralizada como Pamplona y darle una alcaldía a EH Bildu, han empezado los ataques indiscriminados y lo vamos a seguir demostrando con pruebas", ha asegurado.

Además, ha afirmado que "vamos a estar muy vigilantes" y ha advertido de que "como haya una acusación sin pruebas hacia el Partido Socialista, hacia el Gobierno de Navarra o hacia las personas, tomaremos todas las medidas legales a nuestro alcance, porque esto ya no va de ataques políticos, va de ataques a las personas, va de estigmatizar a las personas, de acusarlas, de ir a por sus familias, de mentir sobre sus familias y sobre las personas". "Ya saben lo que hacen, no quieren que salgamos de casa, pero vamos a seguir saliendo de casa, vamos a seguir fortaleciendo la democracia, vamos a seguir extendiendo los derechos y libertades de todos, con quien quiera, sin miedos.

Alzórriz ha afirmado que "el tiempo que se abrió en el 2019 para el Partido Socialista no tiene retorno, aunque nos ataquen, aunque nos menosprecien, aunque mientan sobre nosotros y sobre nuestras familias, no tiene retorno". "Por lo tanto, les decimos a las derechas de Navarra que se dejen de utilizar a Madrid y a los medios miserables de Madrid, que aquí no va a cambiar nada, si no es porque los ciudadanos, con su libre voto, voten otra cosa", ha señalado.