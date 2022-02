Chivite dice que el Gobierno de coalición "ha venido para quedarse" y afirma que "funciona, trabaja y avanza"

Se ha mostrado "segura" de que saldrá adelante la modificación de la ley del Convenio Económico

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, ha manifestado este martes que el Gobierno de coalición "ha venido para quedarse" y ha aseverado que el Gobierno navarro "funciona, trabaja y avanza". Según ha dicho, "el camino emprendido en Navarra no tiene retorno".

Chivite ha participado esta mañana en el Foro Ser Navarra y ha señalado que "los gobiernos de coalición han venido para quedarse; la fragmentación parlamentaria así lo indica". "Es verdad que en este país aún nos falta cultura de los gobiernos en coalición", ha dicho, para señalar que "vamos aprendiendo y avanzando en esta cultura de los gobiernos plurales".

La presidenta ha indicado que el Ejecutivo foral lleva un "alto grado de cumplimiento del acuerdo de legislatura, aún con dos años de pandemia". Ha explicado así que el acuerdo contiene 479 acciones, de las que el 60 por ciento han sido ejecutadas y el 27 por ciento están en ejecución, "por lo que vamos a terminar con un grado de ejecución bastante satisfactorio".

La presidenta ha indicado que en un Gobierno de coalición "siempre hay discrepancias", pero ha defendido el trabajo en el Ejecutivo, "se pone el acento más en las cosas de detalles y las cosas salen". Según ha dicho, se está trabajando "bien".

Chivite ha indicado que haciendo un repaso de las iniciativas legislativas aprobadas en el Parlamento foral, un total de 54, 22 lo han sido por unanimidad y 13 sin votos en contra, "luego el 65 por ciento se han aprobado sin votos en contra". "Es un buen dato", ha opinado.

Ha manifestado que entiende la política "desde el diálogo sincero con quienes forman parte del arco parlamentario". "Lo he dicho muchas veces, acordemos sobre contenidos, es lo que nos pide la ciudadanía. Y pongo el ejemplo de la reforma laboral por evidente. No se entiende y es inexplicable políticamente votar en contra solo por interés de partido o electoral, no por interés de la ciudadanía", ha opinado.

Ha abogado por "alejarse" de la política del insulto y la hipérbole que "aleja a la ciudadanía de la política y favorece el crecimiento de la extrema derecha". "El ejercicio de la política es un ejercicio de servicio público y nuestro público, la ciudadanía navarra, nos pide hechos, respuestas, y no peleas de siglas y electorales", ha señalado.

Sobre los retos legislativos que quedan pendientes, la jefa del Ejecutivo ha comentado que hay "unos cuantos" y ha recordado la nueva financiación municipal, la ley del Cambio Climático, "tenemos sobre la mesa el tema de vivienda" y queda "pendiente" la ley del juego. "Hay una acción normativa más que interesante", ha expuesto.

LEY CONVENIO ECONÓMICO

En cuanto a la modificación de la ley del Convenio Económico acordada entre los Gobiernos navarro y central, María Chivite ha señalado que están ahora pendientes nuevos contactos de la consejera Elma Saiz con los partidos en la primera quincena de marzo, tras la propuesta que realizó y ha afirmado que "nuestro deseo como Gobierno es que tenemos que sacar la ley adelante".

Chivite ha defendido "sacar adelante las normas que refuerzan nuestro autogobierno" y ha manifestado que "no tengo dudas" de que la modificación de la ley del Convenio "saldrá adelante, estoy segura de que la vamos a sacar".

Según ha indicado, "en todas las votaciones de la ley del Convenio desde el año 90, que han sido 7 votaciones, ha salido adelante". "Entiendo que saldrá adelante", ha señalado, para apuntar que si no hay consenso en torno a esta ley "nos debilita como comunidad en cualquier negociación con el Estado, pero también para avanzar en el desarrollo del Amejoramiento".

AYUDAS AL OCIO NOCTURNO

En otro orden de cosas, María Chivite ha indicado que habrá una convocatoria de ayudas dirigidas al ocio nocturno por ser, en la sexta ola de la pandemia, uno de los sectores más afectados.

La presidenta ha explicado que ha habido varias conservaciones del Gobierno con el sector y que "en breve" se terminará de perfilar la convocatoria.

EUSKERA

Sobre si el Plan del Euskera exigirá un conocimiento mínimo de euskera, Chivite ha señalado que "no será así" y que "este Gobierno no va a obligar a nadie, si no quiere, a aprender euskera". "Se está fomentando que el que quiera de manera voluntaria pueda estudiar euskera esté donde esté, bien sea en la escuela pública o en educación de adultos", ha dicho.

Ha esperado que alguna vez se pueda sacar el euskera del debate político y "la clave está en aceptar la realidad sociolingüística de Navarra que nos dice que hay un avance en el conocimiento del euskera".