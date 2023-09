Ana Ollo espera que el Instituto de la Memoria se ubique en Rozalejo a principios de 2025

En una comparecencia en el Parlamento, la consejera señala que "en breve" el Gobierno podría aprobar el nuevo Decreto Foral de méritos



PAMPLONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consejera Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha manifestado este jueves que espera que el Palacio de Rozalejo sea la sede del Instituto de Memoria a principios de 2025. Además, ha confiado que "en breve" el Gobierno apruebe el nuevo Decreto Foral que regula los méritos para el acceso a las Administraciones Públicas navarras.

Ollo ha comparecido en el Parlamento para exponer las líneas de trabajo que desarrollará su departamento esta legislatura y ha señalado que Rozalejo es "una importante apuesta para dotar de una sede fija y simbólica al Instituto de la Memoria y la Dirección General de Memoria y Convivencia y que esperemos esté dispuesta a principios del 2025". Asimismo, ha señalado que se va a empezar a trabajar en el futuro del Monumento de los Caídos, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona.

La consejera ha señalado, en el ámbito de la memoria, que desde el departamento seguirán "recuperando la historia de aquellas personas que, en 1936 y en los años del franquismo hasta nuestros días, defendieron los valores de libertad y democracia". Y ha precisado que continuarán con el desarrollo de las leyes estatales y forales de memoria democrática, "trabajando en la actualización y divulgación del mapa de fosas, así como en las exhumaciones e identificaciones de los todavía centenares de desaparecidos".

Ha explicado que seguirán abordando la actualización del censo de simbología franquista en Navarra, "de modo que se pueda seguir avanzando en la eliminación de dicha simbología en el espacio público navarro, así como en la retirada de condecoraciones a destacados representantes".

Ollo ha detallado que en próximas semanas se reunirá con el secretario de Estado de Memoria Democrática con el fin de avanzar en el protocolo en el que desde el mes de marzo están intercambiando ambas administraciones para que el Fuerte de San Cristóbal sea un lugar de memoria y pueda ser visitado.

La consejera ha señalado que trabajarán, "con el máximo consenso", en una modificación de la actual ley foral de Víctimas del Terrorismo para "actualizarla y adecuarla al problema actual del colectivo de víctimas". También, en el desarrollo de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, impulsando la Comisión de Reconocimiento y Reparación. "En breve espero tengamos ya los primeros reconocimientos a víctimas de violencia política, de funcionarios públicos o de grupos de extrema derecha", ha comentado.

Sobre euskera, la consejera ha indicado que "las políticas en torno al euskera son fundamentales" y ha precisado que "más allá de desacuerdos" entre los socios de Gobierno se trata de "una legislatura en la que se puede y se debe avanzar más desde consensos básicos, y con rigor". Se ha comprometido a trabajar por "superar" los desacuerdos del acuerdo programático y ha señalado que "quien diga que este acuerdo es menos ambicioso que el del 2019 se equivoca". "El ejemplo más claro es el cambio en la ley foral del Euskera, para terminar con la zonificación -que ha quedado en el capítulo de desacuerdos-; modificación que debería ser aprobada por este Parlamento, para lo que nunca ha habido mayoría suficiente", ha comentado.

Ha esperado Ollo que "en breve" el Gobierno apruebe el Decreto Foral que regula los méritos para el acceso a las Administraciones. "Decreto que, si bien no satisface a todos los socios de Gobierno, al menos permitirá valorar el conocimiento del euskera en la gran mayoría (casi el 90%) de los puestos ofertados mediante concurso-oposición y que, en Navarra, en su práctica totalidad corresponden a plazas de Osasunbidea", ha expuesto.

La consejera ha explicado, en materia de acción exterior, que seguirán "potenciando" la Oficina de Proyectos Europeos y que se reforzará la Oficina de Navarra en Bruselas.

El parlamentario de UPN Iñaki Iriarte ha planteado a la consejera que pidan a EH Bildu la condena de ETA y que lo hagan "con constancia" porque "lo necesitamos como sociedad, les debemos presionar a que den ese paso". "Sin esa condena no habrá garantías de no repetición; el terrorismo no fue una novela, fue una verdad, una realidad", ha expuesto, para agregar que "no entendemos una Navarra con Ospa Eguna o Día del Inútil". Ha puesto en valor las políticas de memoria, "se tenían que haber hecho antes", ha dicho, para apuntar que "si fue injusto olvidarse 40 años de las víctimas causadas del bando rebelde, olvidarse de las víctimas del bando gubernamental tampoco estará bien; un asesinato es un asesinato".

La socialista Inma Jurío ha valorado las políticas de memoria histórica y ha dicho que "vamos a condenar la violencia de ETA y toda la violencia que haya producido violaciones de derechos humanos". También, ha asegurado, "vamos a seguir trabajando por promocionar el euskera siempre desde posiciones que primen la voluntariedad de las personas y desde la realidad sociolingüística". Según ha apuntado, "es fundamental el Plan de Convivencia" y ha dicho a UPN o EH Bildu que "hay que actuar en torno a grandes consensos y dialogar mucho para acordar en torno al II Plan de Convivencia".

Desde EH Bildu, Eneka Maiz ha señalado que "estamos dispuestos a superar los ciclos de violencia con una memoria inclusiva", así como "estamos por una apuesta por la paz y un tratamiento de igualdad a las víctimas". Ha criticado que "el Gobierno olvida de forma sistemática el euskera; el euskera se ve como algo de confrontación, como que da problemas" y ha opinado que "el euskera en Navarra está discriminado". A su juicio, en el acuerdo de gobierno, el euskera entra en el "ámbito de las discrepancias".

El representante de Geroa Bai Mikel Asiain ha pedido que "se ponga un ejemplo de que a alguien se le haya impuesto hablar o estudiar en euskera" y ha comentado que "es necesario y urgente avanzar en la modificación de la Lorafna para terminar con la zonificación lingüística". "Aspiramos a aprobar una nueva ley foral para superar los criterios restrictivos de la actual zonificación", ha dicho. En materia de violencia, ha destacado el impulso al programa de escuelas con memorias, "para que no se olvide lo ocurrido".

El portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que este departamento "bien se podría repartir en direcciones generales", pero es fruto de "un reparto de poder". Ha acusado a la consejera de ser "ambiciosa" en "la imposición del euskera, dando la espalda a una realidad social en Navarra". Y ha añadido que "poco podemos hablar de convivencia cuando en un gobierno hay partidos que marginan y maltratan a las víctimas de ETA y no condenan el terrorismo de ETA".

Por su parte, Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha abogado por buscar el consenso en torno al euskera, "que hay que cuidar sin ningún sectarismo"; y ha comentado que existen discrepancias en torno a este idioma, "pero debemos autoobligarnos a buscar amplios consensos". Por otro lado, ha dicho, "estamos al lado de todas las víctimas del terrorismo y debe actualizarse la ley foral de las víctimas del terrorismo, de la mano de los colectivos y asociaciones".

Finalmente, Maite Nosti, de Vox, ha criticado una "imposición" del euskera, "el que quiera estudiar vasco, lo estudia". "Van a gastar 12,5 millones al año en euskera y hay problemas mucho más importantes como la sanidad", ha dicho, para pedir que se pregunte a la ciudadanía "si quiere que se invierta este dinero en fomentar el euskera". "Me parece bien quien quiera buscar a sus familiares fusilados por la dictadura franquista, pero hay que recordar que ETA ha existido y ha tenido una cantidad de asesinatos increíble que no eran justificables", ha dicho.