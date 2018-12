Andrea-Lunes Lilas cree que la sentencia de La Manada "pone a una mujer en situación de vulnerabilidad"

Publicado 05/12/2018 19:36:38 CET

Llama a una concentración el lunes en Pamplona para "exigir justicia reparadora para todas las víctimas de violencia machista"

PAMPLONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Andrea-Lunes Lilas ha asegurado que recibe "con consternación" la decisión del TSJN de ratificar la condena a La Manada por un delito de abuso sexual ha afirmado que "nuevamente se pone a una mujer en situación de vulnerabilidad, porque se han contemplado los hechos ocurridos como un mero abuso sexual". "Nuevamente la justicia patriarcal deja a la intemperie a una mujer y no actúa con la contundencia necesaria ante la violencia sexual", ha afirmado en un comunicado.

Andrea-Lunes Lilas ha convocado a la ciudadanía a una concentración el lunes, 10 de diciembre, a las 20 horas, en la plaza del Castillo de Pamplona, para "recordar a todas las mujeres asesinadas a lo largo de este año y exigir justicia reparadora para todas las víctimas de la violencia machista".

Este colectivo ha defendido que los cinco acusados de La Manada "deben ser condenados por agresión sexual y no sólo por abuso" y ha considerado que "no puede ser que, para que se considere violación, el código penal nos exija a las mujeres oponer resistencia hasta el punto de poner en riesgo nuestras vidas". "Recordamos en este sentido el caso de Nagore Laffage, que fue asesinada, aquí mismo, en Pamplona, precisamente por negarse y resistirse. No hacer nada no implica querer, no hacer nada no implica decir sí. La ley debe recoger, no solamente que 'no es no', sino también que 'sólo sí es sí', y que el resto es violación", ha añadido.

En opinión de Andrea-Lunes Lilas, "esta sentencia evidencia una vez más que la justicia es patriarcal y nos reafirmamos en la necesidad de la formación en género para jueces, juezas y el conjunto del ámbito de la legislatura". "No podemos permitir que se nos agreda dos veces: primero por hombres y después por la justicia, que no nos cree. Hay que acabar con una visión exclusivamente machista que es incapaz de apreciar la intimidación que pudo llegar a sentir la joven víctima de los cinco miembros de La Manada", ha asegurado.

Además, ha reclamado una ley sobre violencia sexual que "proteja a las mujeres de manera integral, que sea garantista y que contemple los recursos necesarios para que se haga justicia real" y ha afirmado que "resulta increíble que la víctima de la Manada no haya sido considerada víctima de violencia machista". Tras ello, ha enviado su "cariño y solidaridad" a la víctima.