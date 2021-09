El anteproyecto de tasas para Pamplona mantiene la exención para terrazas y la gratuidad de las escuelas infantiles

El gobierno municipal también propone rebajar los tipos de gravamen al mínimo de cada tramo en las viviendas deshabitadas

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El anteproyecto de ordenanzas fiscales y precios públicos para 2022 aprobado por el equipo de gobierno de Pamplona propone mantener la exención de tasas para las terrazas y consolidar la gratuidad de las escuelas infantiles para el curso 2022-2023.

Además, como principal novedad, se establecen bonificaciones para inversiones en sistemas de aprovechamiento de energías renovables tanto en la Contribución Territorial como en el ICIO y también se plantea rebajar los tipos de gravamen al mínimo de cada tramo en las viviendas deshabitadas.

La concejala delegada de Servicios Generales, María Echávarri, ha sido la encargada de presentar este lunes en rueda de prensa las líneas principales del anteproyecto que mantiene tarifas y precios públicos, más allá de la reordenación de algunas nuevas tasas y la reestructuración de otras.

Esta mañana la Junta de Gobierno Local ha aprobado la realización de los trámites de consulta, audiencia e información públicas del anteproyecto y su publicación en la web municipal hasta el 17 de septiembre para recabar opiniones.

Según ha señalado Echávarri, el anteproyecto de tasas presentado ha sido elaborado por el equipo de gobierno, "no se ha tratado" con otros grupos municipales, y ahora se hablará con el PSN para ver "cuál es la disposición" y analizar sus propuestas.

En este sentido, la edil ha puesto en valor el grado de ejecución del acuerdo presupuestario alcanzado entre Navarra Suma y el grupo municipal socialista y ha considerado que está siendo "totalmente acorde a la planificación". "Se trata con ellos todos los proyectos y desde luego continuaremos por esa línea", ha aseverado.

En cuanto al anteproyecto de ordenanzas fiscales y precios públicos, María Echávarri ha destacado que, entre otros aspectos concretos, la propuesta del gobierno municipal busca "desarrollar, mejorar y completar procedimientos de gestión y recaudación de los ingresos regulados; establecer incentivos fiscales en el marco de la Estrategia de Eficiencia Energética y Cambio Climático 2030; o impulsar la administración electrónica y la interoperabilidad entre administraciones para facilitar la gestión fiscal".

Según ha señalado, esto se traduce en medidas propuestas como la reducción al mínimo de los tipos de gravamen de las viviendas deshabitadas; la continuidad de medidas transitorias, como la exención de tasas a las terrazas ya aplicadas en 2021, para favorecer la recuperación económica; la tendencia a la coexistencia de programación cultural del Ayuntamiento con la programación cultural de otras entidades; o la reestructuración normativa de tarifas diferencias para el uso de instalaciones deportivas y el uso de instalaciones escolares.

También ha sido preguntada la concejala de Servicios Generales sobre la posibilidad de plantear medidas de rebaja de las tarifas de la zona azul y ha afirmado que "si hay margen de maniobra para producir una rebaja el Ayuntamiento la practicará". "Vamos a analizar los datos, ver cómo se comportan los ingresos y gastos. Queremos tener datos de cómo funcionan las nuevas áreas y analizar todos los números", ha comentado.

DETALLES DE LA ORDENANZA

En concreto, en la Ordenanza Fiscal General (Ordenanza 0) se introducen cambios para adaptar el articulado a las regulaciones contempladas en normas como la Ley Foral General Tributaria o la Ley Foral de Haciendas Locales. Entre otros aspectos técnicos, se modifican los recargos por presentación de declaraciones de liquidaciones o autoliquidaciones fuera de plazo sin requerimiento previo.

En la Contribución Territorial (Ordenanza 1) se incluye la regulación de un nuevo incentivo vinculado a las energías renovables. Se establece una bonificación de 50% para bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de otras energías renovables, con un máximo de tres años, con límite de ingresos, requisitos objetivos y un límite en la bonificación del 30% del coste de ejecución material.

En el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), en la Ordenanza 3, también se apuesta por esas bonificaciones relacionadas con las energías renovables. Así, disfrutarán de una bonificación del 95% de la cuota del ICIO las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de otras energías renovables para autoconsumo.

Se suprime la autoliquidación asistida en el momento de realizar la declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en la Ordenanza 2, que ya no es de aplicación tras la exención aprobada por ley foral, y se elimina la Ordenanza 5 sobre el impuesto del juego del bingo, pues se ha derogado el impuesto.

En la Ordenanza 6, sobre el Impuesto de Viviendas Desocupadas, se quieren rebajar los tipos de gravamen al mínimo de cada tramo, que supone la mitad que el vigente. Esos tramos se sitúan en 0,25%, 0,5% y 1%, según se trate del primer año, el segundo año o el tercero y sucesivos.

"No creemos en este tipo de impuestos para sacar adelante la política de vivienda. Gravando las viviendas no vamos a conseguir que salgan al mercado, habrá que hacer otro tipo de políticas activas, pero no impositivas", ha defendido Echávarri.

Por otro lado, la Ordenanza 20, que regula la entrada de vehículos a través de la acera, prevé modificar en el cuadro de tarifas tres tramos, en función de la capacidad de garaje, bien quepan de 150 a 250, de 251 a 400 o tenga más de 400 plazas.

Por último, se vuelve a proponer la suspensión de la tasa de instalación de terrazas en la vía pública, manteniendo la medida que ya recogen las ordenanzas fiscales aprobadas para este 2021. Esta exención que se establece en la Ordenanza 21 sobre utilización privativa del dominio público le supone al Ayuntamiento dejar de recaudar en torno a 581.000 euros.

ESCUELAS INFANTILES

Otra medida prevista en el anteproyecto como la gratuidad de las escuelas infantiles municipales para el curso 2022/2023 (reflejada en la Norma de Precios Públicos 8) se cuantifica en 800.000 euros que tampoco recaudará el Ayuntamiento a través de las matrículas de los diferentes centros.

A este respecto, la concejal de Servicios Generales ha destacado que desde el Ayuntamiento "vamos a trabajar para que esta gratuidad sea una realidad no solamente para todos aquellos que van a los centros del Consistorio, sino para que el Gobierno de Navarra lo haga extensiva a toda la ciudadanía".

NORMAS DE PRECIOS PÚBLICOS

Por otra parte, la principal novedad en las normas de precios públicos tiene que ver con el desglose propuesto para diferenciar instalaciones deportivas propiamente dichas y locales e instalaciones escolares.

En las instalaciones deportivas se establece la entrada gratuita para personas con máxima necesidad sociosanitaria (a determinar por el Ayuntamiento) y una reducción para menores migrantes en exclusión social hasta los 30 años. Además, se crea un nuevo abono de 10 días (naturales no consecutivos) para complejos deportivos y se define un epígrafe específico de tarifas para el balneario de civivox Iturrama.

En cuanto a los locales e instalaciones escolares, se regula su utilización, se mantienen las tarifas establecidas y se añade la cesión del salón de actos de la Escuela de Música con elementos técnicos.

Respecto a la norma que regula el uso de locales y espacios municipales (Norma 1), se recoge que no están sujetas al pago del precio de uso de la Sala de Armas aquellas entidades culturales que programen en ella actividades abiertas a la ciudadanía y de carácter no lucrativo.