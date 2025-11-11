Aprobada una declaración para abrir expedientes "de forma inmediata" a locales habitados en Pamplona sin licencia

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado, con los votos a favor de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y la abstención de UPN, una declaración para instar al área de Seguridad Ciudadana a "abrir de forma inmediata expedientes de disciplina urbanística a todos los locales habitados sin licencia, de conformidad con la nueva normativa".

En la declaración, propuesta por el PSN, se acuerda solicitar la convocatoria de la Junta Local de Seguridad Técnica, así como instar a las áreas responsables a "establecer un control y seguimiento periódico de los edificios municipales ocupados ilegalmente".

En un cuarto punto, se reitera el "compromiso" del Consistorio con "una seguridad preventiva, de proximidad y cooperativa, reforzando la presencia policial en los barrios y fomentando la colaboración entre administraciones y con el vecindario".