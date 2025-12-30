Aprobado el anteproyecto para actualizar la ley de Ciencia y Tecnología, que ajusta los objetivos de inversión en I+D

PAMPLONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este martes, el anteproyecto de modificación de la Ley Foral de Ciencia y Tecnología, que entre otras cuestiones actualiza los objetivos de inversión en I+D, recoge medidas para la regulación del ecosistema de innovación y se adecua a la normativa de igualdad.

Esta actualización, según han indicado desde el Gobierno foral en una no, tiene como objetivo "consolidar los logros alcanzados en innovación desde su entrada en vigor en 2018, así como dotar al sistema de instrumentos necesarios para su evaluación continua".

"La experiencia adquirida nos dice que la innovación necesita normas vivas. Leyes que se adapten a una realidad que cambia por momentos, que nos faciliten las cosas y que nos hagan seguir avanzando con paso firme", ha explicado el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

"Esta actualización ajusta los objetivos de inversión en I+D+i a la realidad actual de Navarra para ser capaces de captar financiación nacional y europea; adapta la norma a la legislación vigente en materia de igualdad, promoviendo la presencia equilibrada de mujeres y hombres tanto en los órganos de dirección como en el personal investigador; facilita que los agentes del Sistema Navarro de I+D+i puedan recibir anticipos de ayudas; y refuerza el papel de las entidades singulares, reconociendo también a las que dinamizan el ecosistema y participan activamente en proyectos de investigación e innovación", ha precisado.

Todas estas modificaciones se han trabajado con el conjunto del ecosistema de innovación de Navarra, cuyos agentes han podido realizar aportaciones a la actualización de la norma.

"Les hemos escuchado y creo que el resultado es una ley más clara, más ágil y mucho más útil para todas y todos", ha subrayado el consejero García, que ha incidido en que con esta actualización "no queremos cambiar el buen rumbo que lleva la I+D+i en Navarra, sino que queremos reforzarla".

Tras la aprobación del texto por parte del Gobierno de Navarra, la norma iniciará su tramitación parlamentaria, pasando a la Cámara para su debate y posterior aprobación.

NAVARRA, "LÍDER EN INNOVACIÓN" EN 2025

El consejero García ha querido también realizar un balance de la innovación en Navarra en este 2025, "un año muy bueno para la I+D+i en Navarra, avalado por datos".

En concreto, la Comunidad foral es "una de las regiones de España con mayor peso de empleo tecnológico, con un porcentaje superior al 10%, muy por encima de la media nacional y con empleo de calidad que no se concentra solo en la capital, sino también en otras localidades, lo que refuerza la cohesión territorial".

Asimismo, este año Navarra ha vuelto a ser calificada como "región innovadora fuerte" en Europa por el 'Regional Innovation Scoreboard (RIS)' elaborado por la Comisión Europea, que considera a la comunidad como una de las once regiones foco de excelencia innovadora, destacando por la inversión en I+D, el registro de patentes, la colaboración entre empresas y centros y el aumento del impacto de la innovación en la economía.

Este incremento de la inversión viene también refrendado por un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que Navarra invierte el 2,34% de su PIB en I+D, "la cifra más alta del Estado y que ha experimentado un crecimiento cercano al 40% en solo un año".

"Estamos haciendo las cosas bien y, por eso, cada vez hay más personas dedicadas a la investigación, más talento y más oportunidades", ha resaltado el consejero García, que ha puesto como objetivo para el 2026 "seguir siendo un territorio de excelencia".

Respecto al próximo año, García ha destacado que "los Presupuestos Generales de Navarra refuerzan nuestra apuesta innovadora, con la inversión en innovación creciendo más de un 13%".

"Habrá nuevas convocatorias para fortalecer al Sistema Navarro de I+D+i y promover la atracción de talento, contribuiremos a renovar equipamiento científico, reforzaremos nuestro apoyo a las pymes, impulsaremos la divulgación científica y apostaremos por la Compra Pública de Innovación, mientras trabajamos en un nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación que tenemos previsto aprobar también el próximo año", ha desgranado, señalando que todas estas acciones se despliegan con el "claro objetivo de que innovar en Navarra sea más fácil, más útil y más cercano".