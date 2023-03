Aprobado el nuevo Reglamento del Parlamento de Navarra

NA+ e I-E critican que se haya utilizado el procedimiento de mayorías y no la unanimidad para consensuar el texto

PAMPLONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento foral ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, la abstención de Navarra Suma y el voto en contra de I-E, el nuevo Reglamento llamado a regir la organización y el funcionamiento interno de la Cámara a partir de la próxima legislatura, en concreto desde el día siguiente de las elecciones forales previstas para el 28 de mayo.

Los grupos proponentes -PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos- han destacado la elaboración de este texto que cuenta, han afirmado, con aportaciones de todas las formaciones. Navarra Suma e I-E, que han presentado varias enmiendas que han sido rechazadas, han criticado que se haya optado por un procedimiento de mayorías y no por la unanimidad para su aprobación.

El documento final, que presenta novedades a nivel de participación ciudadana, transparencia, transfuguismo o lenguaje inclusivo, reproduce sin apenas salvedades el informe elaborado por la ponencia constituida en el seno de la comisión competente por razón de la materia, que el 25 de enero, tras casi dos años de trabajo, avaló la propuesta por amplia mayoría.

La portavoz de Navarra Suma, Marta Álvarez, ha valorado que el desarrollo de este reglamento se haya hecho en una ponencia con todos los grupos pero ha considerado que "no ha sido acertado que se haya optado por el sistema de mayorías en lugar de por consenso". "No ha habido consenso", ha criticado Álvarez, que ha opinado que "tendríamos que haber modificado sólo lo que hubiera contado con apoyo unánime para dar al reglamento más estabilidad". Así, ha destacado que las cuestiones "irrenunciables" para la coalición eran la "mejora de los sistemas de control al Gobierno", la transparencia, el "respeto" a la mayor representación de los grupos a la hora de presentar iniciativas y la lucha contra el transfuguismo. Sobre esta última cuestión, ha criticado que "sólo han metido del Pacto Antitransfuguismo lo que interesaba a Bildu y Podemos".

La socialista Virginia Magdaleno ha puesto en valor la "voluntad de acuerdo" de los proponentes de este reglamento pero también al resto de fuerzas que "han participado" en su elaboración. "Todos hemos acordado con todos", ha remarcado. Se ha mostrado convencida de que "no va ser un texto efímero, da respuesta a los ciudadanos y da una política mas digna, representativa, igualitaria, transparente y con más separación de poderes, donde se refuerza el control sobre el Gobierno". Magdaleno ha defendido, entre las modificaciones de la proposición, medidas en favor de la igualdad -como la paridad de la Mesa- y la regulación del transfuguismo de manera que los parlamentarios expulsados por su partido o lo abandonen "no se queden con las siglas ni con cargos de representación".

Por parte del Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha considerado que es el "mejor texto" y se merece "el máximo apoyo". Un reglamento que ha contado con aportaciones de todos los partidos, creando un "nuevo texto legal" que será la "expresión de cómo debe trabajar, controlar y legislar a partir de mayo este Parlamento". Ha indicado la necesidad de actualizar el reglamento de 2011 para que se adapte a una "cámara moderna, con exigencias del siglo XXI y otras propias del avance de la sociedad como el lenguaje inclusivo o avances tecnológicos" así como "necesidades y carencias" que se han ido detectando.

El representante de EH Bildu Adolfo Araiz ha puesto en valor la

"mayoría amplia" a favor de esta norma después de un trabajo "dialogante". Ha opinado que se trata de una modificación "para bien" de manera que el próximo Legislativo cuente con un reglamento "mucho más adecuado, que supera muchas carencias" y permitirá que "mejore su funcionamiento". Entre su contenido, ha señalado la "modificación profunda del derecho a la información" o mecanismos de garantía para que el Gobierno responda a la información "en plazo". Ha considerado que NA+ debería sentirse "orgulloso" de esta norma, que incluye "un montón" de sus aportaciones "en las que hemos coincidido, sobre todo desde la perspectiva del control al Gobierno".

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha resaltado este reglamento, fruto de "dos años de debates", para que "en los próximos años tengamos una buena normativa que se adapte a las necesidades y situaciones del futuro". Ha explicado algunos de los acuerdos alcanzados como una regulación "más exhaustiva" de la relación del Parlamento con el Gobierno foral y el acceso a la información de la ciudadanía a través del portal de transparencia. En este sentido, ha puesto en valor que la declaración de bienes y patrimonio de será pública y estará colgada en la web del Parlamento. Una medida por "los usos y abusos en la acción política y porque la ciudadanía, harta de estos abusos, nos demanda transparencia".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha rechazado el "procedimiento de mayorías" utilizado para elaborar este reglamento, en lugar de por unanimidad. Ha advertido de que "esto es una herencia para el próximo Parlamento que tendrá que gestionar quizá con otras mayorías". "No creo que sea una reforma constructiva porque el consenso no es tal", ha insistido De Simón, que ha advertido de que "hay un riesgo de que se produzcan situaciones que lesionan los derechos individuales y de los grupos políticos" y genera "incertidumbre porque hay excepciones que no se van a solucionar". El reglamento, ha subrayado, "ha de ser imparcial respecto a los intereses particulares de cada momento".