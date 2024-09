Arasti aboga por una política fiscal desde "la responsabilidad y el rigor"

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha defendido que el Ejecutivo foral debe abordar la política fiscal desde "los parámetros de la responsabilidad, el rigor y la sabia administración de nuestros recursos, que siguen siendo buenos y que ahora, de nuevo, todo apunta a que van a tener que responder a un análisis externo en forma de reglas de estabilidad".

En respuesta a una interpelación de Contigo-Zurekin sobre política fiscal en el pleno del Parlamento, coincidiendo con la reactivación de las reglas fiscales, Arasti no ha ofrecido detalles sobre posibles medidas con vistas al año 2025 y ha indicado que "tendremos tiempo para seguir hablando de ello y para debatir acerca de cuáles son las mejores opciones para lograr una fiscalidad que pueda responder a las necesidades de la sociedad guardando el obligado equilibrio que nos hará seguir avanzando".

El consejero ha destacado que "Navarra ha sabido hacer los deberes para tener un colchón y una suficiencia, pero debemos ser rigurosos". "Ese rigor que hemos venido manteniendo nos va a permitir aguantar el tirón, probablemente mejor que otras administraciones y, por eso seguiremos creciendo. Pero la fórmula mágica no existe, porque la fiscalidad es lo que es y no se puede utilizar para buscar escapatorias porque a la larga se volverá en nuestra contra", ha señalado.

Arasti ha afirmado que, para actuar con rigor y estabilidad, "no podemos hacernos trampas al solitario". "Correr mucho, a veces puede suponer tropezar y las decisiones que se tomen en cuanto a las medidas tributarias que se pongan en marcha deben estar muy medidas. Pongo un ejemplo, puede parecer que gestionar políticas a través de menores ingresos, es decir, utilizar los llamados impuestos negativos es una buena solución, pero abusar de esa fórmula supondría un problema para el futuro", ha señalado.

Tras ello, Arasti ha afirmado que "el trabajo que hagamos en materia fiscal debe seguir siendo lo más exquisito que podamos porque hoy en día los pasos cortos nos llevarán a hacer un camino más largo y seguramente más tortuoso". "Y por ese camino ya vamos avanzando. Abordando realidades complejas en distintos sectores, adelantándonos a problemas que pudieran surgir o interviniendo ante otras realidades complejas e inesperadas a las que tenemos que dar la mejor respuesta posible. Por delante, las próximas semanas nos espera un intenso trabajo, en el que en muchas ocasiones tendremos que hacer mucha pedagogía, pero confío en que iremos dando pasos en la dirección adecuada", ha asegurado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha afirmado que Navarra debe elegir si aumenta o no el gasto público y por tanto si aumenta o no el ingreso público, y quién financia las políticas públicas. Tras ello, ha apuntado que Contigo-Zurekin es partidario de incrementar el gasto. "Necesitamos en esta comunidad que la vivienda sea el nuevo pilar del Estado del Bienestar. Necesitamos un sistema público comunitario de cuidados de carácter universal que garantice el cuidado. Necesitamos salud y educación pública de la misma calidad o mejor que las privadas", ha afirmado.

Tras lamentar los "corsés" que impone la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, ha señalado que "la verdadera ideología es quién paga, quién financia las políticas públicas". "Las rentas del trabajo pagan el 41% de los impuestos de esta Comunidad y resulta que el capital paga el 17%", ha afirmado, para indicar que "no se trata de cobrar más impuestos a la clase trabajadora, sino de exigir a las empresas y al capital que paguen como mínimo lo mismo que pagan las rentas del trabajo".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha dicho a Garrido que las formaciones a las que representa llevan "años en el Gobierno de España y en el Gobierno de Navarra" y le ha preguntado "por qué no han cambiado las reglas fiscales de las que se queja". "¿Por qué no han acabado con ese yugo del que nos habla? Pues seguramente la respuesta es porque no se puede, porque formamos parte de un club, que es la Unión Europea, y eso nos da derechos y, evidentemente, nos trae también obligaciones", ha indicado, para mostrase partidario de la búsqueda de un "mayor equilibrio".

Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha afirmado que "vuelven las reglas fiscales para la Unión Europea, pero las cuentas de Navarra para el año 2025 van a tener un margen de déficit de un 0,3%, es decir, casi 80 millones más de capacidad de gasto gracias a que estos años, pese a todo el ruido que ha habido por parte de la bancada de la derecha, la Comunidad foral de Navarra ha llevado a cabo una política fiscal económica financiera seria, responsable y rigurosa". "Esto es lo que tiene que ser una Comunidad que ha sabido gestionar. Esto es lo que tiene que ser un Gobierno con capacidad de diálogo y acuerdo", ha indicado.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha advertido de "las grandes limitaciones que tenemos y la dependencia política y económica que nos genera en Navarra ser un 'no Estado' que carece de instrumentos básicos para su organización económica y también impositiva". "Los impuestos indirectos, el IVA, los impuestos especiales, hidrocarburos, tabaco o alcohol, ahí no tenemos absolutamente ninguna competencia reguladora y las aduanas también están en manos del Estado", ha señalado.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha defendido que "hay que adecuar ciertas medias fiscales para favorecer las rentas medias, que han visto incrementada su presión en los últimos años, y además tenemos que seguir siendo ambiciosos para continuar reivindicando capacidad de decisión en cuestiones como la regulación del IVA, no su mera gestión como ocurre hasta ahora, o el tener voto, no sólo capacidad de asistencia en el Ecofin".

Por parte del PPN, Irene Royo ha señalado que "Navarra necesita políticas fiscales y de gasto público sensatas, lo mismo que España y lo mismo que Europa". "Navarra debe ser competitiva si quiere mantener su crecimiento económico, su empleo y por lo tanto su bienestar y servicios públicos. Pero da la casualidad de que Navarra es la comunidad menos competitiva desde el punto de vista fiscal. Es curioso que no se plantee ni siquiera una revisión del gasto y algunas políticas públicas", ha afirmado.

Por último, el parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha defendido que "es necesario volver a la regla de estabilidad y mayor rigor del gasto público". "El Gobierno no tiene un compromiso con el equilibrio, sino con la inestabilidad, con el aumento de la presión fiscal, con el crecimiento de la deuda pública y con la irresponsabilidad en la gestión de la cuenta pública. Se debe tener el compromiso de reducir la carga tributaria de los navarros, apoyar a nuestros autónomos y a nuestras pymes", ha reclamado.