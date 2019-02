Arasti afirma que reducir los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Navarra "supondría un riesgo innecesario"

Publicado 05/02/2019 14:16:45 CET

La Policía Nacional celebra en Pamplona su 195º aniversario con "un buen presente" y "un esperanzador futuro"

PAMPLONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha destacado que "no se entendería hablar de la seguridad en Navarra sin la presencia tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil" y ha advertido de que reducir el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad foral supondría "un riesgo innecesario".

Así lo ha señalado el delegado en su discurso en el acto de celebración del 195º aniversario de la Policía Nacional que cuenta, en palabras del jefe superior en Navarra, Francisco López Canedo, con un "excelente pasado, un buen presente y un esperanzador y brillante futuro".

El acto se ha celebrado en la Jefatura Superior de la Policía Nacional, en Pamplona, y ha contado con la asistencia de representantes políticos de UPN, PSN, PPN y Cs, además de autoridades militares, policiales y judiciales. Por parte del Gobierno de Navarra, ha asistido el jefe de la Policía Foral, Torcuato Muñoz.

En el acto de celebración del 195º aniversario de la creación de la Policía Nacional, han sido condecorados cuatro agentes con la Orden al Mérito Policial, que no pudieron ser distinguidos en el Día de la Policía por encontrarse destinados fuera de Navarra. Y también se ha rendido homenaje a los 22 funcionarios de la Jefatura Superior de Policía de Navarra que se jubilaron en 2018.

En su discurso, el jefe superior de la Policía en Navarra, Francisco López Canedo, ha remarcado que "hubo un tiempo no muy lejano en el que los policías vivíamos en un entorno cerrado y endogámico, en un ambiente de cierto aislamiento y soledad social". Sin embargo, ha destacado que "en la actualidad no es éste el escenario" y ha subrayado que "no estamos solos". "Debemos creerlo y convencernos", ha enfatizado.

Tras destacar que la Policía Nacional es una de las primeras policías del mundo, López Canedo ha puesto en valor que "los ejes centrales que la vieron nacer se mantienen en el tiempo" y también su "doble misión, por un lado, la vigilancia, investigación y puesta a disposición de los jueces de los delincuentes; y trabajar para garantizar el orden, el bien, la seguridad pública y asegurar la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos".

En su opinión, "si hubiera que elegir el perfil profesional que mejor define a la Policía Nacional frente a los demás cuerpos de seguridad habría que buscarlo en su marcado carácter urbano" y ha destacado que "en la actualidad tenemos bajo nuestra responsabilidad la protección y prestación de servicios al más del 80% de la población española".

"Los más de 63.000 hombres y mujeres que integramos la Policía Nacional, unos 700 en la Comunidad foral, tenemos motivos más que sobrados para sentirnos ciertamente reconfortados y profundamente orgullosos de la evolución experimentada por nuestra organización, que nos ha llevado a configurarse en la actualidad como una policía moderna, especializada, profesional, eficaz, transparente y absolutamente respetuosa con los derechos y libertades ciudadanas", ha asegurado.

Además, ha puesto en valor que la Policía Nacional "ha contribuido a lo largo de estos años de forma decisiva a hacer de España un país seguro, configurándose como uno de los pilares en que se sustenta el Estado de Derecho". Y ha remarcado que "sin seguridad no hay libertad, ni civilización, ni progreso posible".

Igualmente, se ha mostrado "orgulloso" de que la Policía Nacional haya sido "punta de lanza y pioneros en Europa de la incorporación de pleno derecho de la mujer en las tareas policiales". En el caso de Navarra, ha destacado, el cuerpo policial cuenta con 64 mujeres en todas las escalas.

"LA LABOR DE LOS CUERPOS POLICIALES ES COMPLEMENTARIA"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha puesto de manifiesto que algunas de las competencias de la Policía Nacional en Navarra son "compartidas" por Policía Foral y ha resaltado que "es evidente que la labor de los cuerpos es complementaria y no excluyente".

A su juicio, "no se entendería hablar de la seguridad en nuestra tierra sin la presencia tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil". Y ha destacado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son "ejemplo y referente de buen hacer y de servicio y proximidad al ciudadano".

"Y vuestra labor es un pilar más, junto al que representan la policía autonómica y las policías municipales, para garantizar el que Navarra se mantenga, año a año, como una de las comunidades

más seguras y con menor índice de criminalidad", ha comentado Arasti, para quien "esto demuestra que el trabajo coordinado de todas las policías da sus frutos".

Además, el delegado ha agradecido a la Policía Nacional "todo lo que han hecho y sigue haciendo por la paz y la convivencia en nuestra tierra" y ha señalado que, aunque ETA ya no mata, "queda mucho por hacer en ese trabajo hacia la normalización y la plena convivencia".

"Sé que hay quienes os colocan en el punto de mira, pero tenéis

que saber que tanto la mayoría social de esta tierra como, por

supuesto, el gobierno al que represento tenemos plena confianza

en vuestro trabajo", ha dicho Arasti a los agentes.