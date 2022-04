Arasti dice que la transferencia de Tráfico "llegará cuando tenga que llegar, pero sobre todo cuando esté todo resuelto"

Afirma que el trabajo sigue siendo "intenso" y que lo seguirá siendo "en los próximos meses"

PAMPLONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado que la transferencia de Tráfico "llegará cuando tenga que llegar, pero sobre todo, llegará cuando esté todo resuelto y no quede nada por solucionar", tras incidir en que "el trabajo sigue siendo intenso" y lo seguirá siendo "en los próximos meses".

Así lo ha manifestado este martes en respuesta a los medios de comunicación tras el acto de presentación de los policías de Portugal y Países Bajos que patrullarán con la Policía Nacional en Navarra.

Preguntado por los "retrasos" en la transferencia de las competencias a Navarra, Arasti ha considerado que "realmente no es que haya un retraso en sí". "Se sigue trabajando como hemos dicho desde el principio, es cierto que todos los acontecimientos que han ido ocurriendo en estos 3 últimos años de alguna manera hace que ciertas reuniones y negociaciones se ralenticen, pero lo que puedo decir es que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Navarra siguen trabajando para salvar todos esos escollos que puede haber a nivel técnico, operativo o económico".

Arasti, que ha asegurado que lo que se quiere hacer es un trabajo "serio y riguroso" para que esa competencia se transfiera "de la mejor manera posible para Navarra y para el Estado", ha explicado que "cuando dos gobiernos se sientan a negociar hay puntos en los que no se está de acuerdo, por ejemplo en el cálculo o cuánto puede suponer". "Y esas cosas son las que se van a ir hablando, además de todo el tema de la pasarela y otros aspectos que hay que tratar en el seno de esas reuniones, que se irán superando y en cuanto se pueda se podrá transferir la competencia", ha añadido.

En respuesta a los periodistas sobre la postura "crítica" al respecto de los grupos parlamentarios, ya que alguno de ellos consideraba que este "retraso" era "una tomadura de pelo", Arasti ha señalado que "si piensan eso es porque no están dentro de las negociaciones y las mesas de reunión". "El trabajo sigue siendo intenso y como digo va a seguir siendo intenso en los próximos meses hasta que se consiga llegar a un acuerdo para que esa transferencia se pueda realizar de la mejor manera posible", ha apuntado.

También en respuesta a los medios sobre las afirmaciones del portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, en las que afirmaba que las posturas de ambos ejecutivos "no están cercanas", Arasti ha subrayado que él "nunca" ha tenido esa consideración.

"Esa consideración yo nunca la he tenido, dentro de una negociación, a veces lo que está muy lejos se acerca en un día y al revés, porque conforme se van desarrollando aspectos técnicos van surgiendo problemas que a lo mejor en un primer momento no se habían considerado, o problemas que en un primer momento pueden ser más graves que se solucionan de un día a otro porque se encuentra la solución de hacerlo, pero no por falta de voluntad o falta de trabajo o falta de dedicación en esas mesas y grupos de reunión y de trabajo", ha asegurado.

Arasti no ha querido fijar ninguna fecha porque "todos confiábamos en que fuese a producirse antes, pero tanto la pandemia como el plan de respuesta a la guerra de Putin y demás hace que los gobiernos tengan que centrarse en otros temas".