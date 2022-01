Arasti niega con "absoluta rotundidad" que se produzcan "citas trampa" a inmigrantes en Navarra

El jefe superior de Policía Nacional en Navarra también lo niega y asegura que existe un informe en este sentido

PAMPLONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Navarra, José Luis Arasti, ha negado "con absoluta rotundidad" que en Navarra se estén produciendo "citas trampa" a inmigrantes, tal y como habían acusado colectivos como Papeles y Derechos Denontzat, Médicos del Mundo y SOS Racismo.

Las denominadas "citas trampa" serían citaciones que los agentes de los distintos cuerpos de policía entregarían a las personas con las que intervienen "cuando comprueban que se encuentran en situación administrativa irregular".

"Esta es una manifestación que se lleva produciendo desde hace bastante tiempo, donde se quiere hacer ver que la gestión absolutamente ordinaria y normal de cualquier cuerpo policial se convierte en una situación que denominan como 'citas trampa', que yo niego con absoluta rotundidad", ha asegurado tras una rueda de prensa, al ser preguntado por los periodistas sobre esta cuestión.

Arasti ha aclarado que "una cosa es que una persona tenga una citación en extranjería y ahí se le pueda tomar declaración o pedir información, o incluso en un trabajo cotidiano en la vía pública se pida documentación y se observe que esa persona no tiene la documentación regular que debería tener para estar en España". "Si desde esas asociaciones interpretan que eso son citas trampa, creo que tienen un verdadero problema, pero yo lo niego con total rotundidad", ha añadido.

En la misma línea se ha mostrado el jefe superior de Policía Nacional en Navarra, José María Borja Moreno, que también ha negado dicha acusación. "No admito que se nos acuse de eso. Llevo aquí 15 meses y no he dado una orden de ese tipo ni la daré", ha garantizado Borja, que ha asegurado que esas afirmaciones son "mentira".

También ha subrayado que se ha realizado un informe "donde se pone blanco sobre negro lo que hay", y es que "no hay citas trampa y no hay ninguna orden escrita ni verbal a los funcionarios" en ese sentido.

"Lo niego rotundamente y si hay pruebas en contrario, que lo demuestren, pero que se ponga en duda el trabajo y honorabilidad de los funcionarios que yo dirijo no lo acepto porque no es verdad", ha asegurado, tras garantizar que "se hace un trabajo respetando escrupulosamente los derecho y libertades" y que "cuando se hacen este tipo de acusaciones hay que medirlo muy bien".