El Archivo Municipal de Tudela ofrece una exposición fotográfica sobre la Semana Santa

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal de Tudela ha inaugurado una exposición fotográfica de la Semana Santa en la capital ribera. La muestra, que podrá visitarse hasta el 13 de abril en la vitrinas del patio interior del Palacio Marqués de Huarte, ofrece un recorrido por los distintos actos y ceremonias desde 1901.

El concejal de Archivo, Fernando Ferrer, junto a Luis Durán, en representación de la Asociación de Cofradías de Tudela, ha inaugurado la exposición.

La muestra, organizada por el Archivo Municipal en colaboración con la Asociación de Cofradías, recoge fotos de varios fondos históricos, incluyendo los de Nicolás Salinas, Baltasar Roldán, el fondo fotográfico municipal, la revista Plaza Nueva y José Antonio Delgado.

La selección incluye imágenes de procesiones del Santo Entierro, la representación de la Pasión viviente, así como de las ceremonias tradicionales de la Bajada del Ángel y del Volatín, mostrando también los preparativos y escenas "detrás de las cámaras" de estas celebraciones.

La exposición se complementa con la cesión de capirotes de las distintas cofradías tudelanas y otros documentos depositados en el Archivo Municipal por estas entidades.