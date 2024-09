El Archivo de Navarra programa un ciclo de actividades en torno a la exposición 'Rockanrolari'

PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Real y General de Navarra ha programado un ciclo de actividades que complementará la exposición 'Rockanrolari. Rock Navarro del Siglo XX', actualmente en exhibición en su sala de exposiciones.

Así, este programa complementario de actividades incluye cuatro mesas redondas, además de otras tantas proyecciones cuya temática se centra en las cuatro décadas en torno a las cuales se articula la exposición, desde los años 60 hasta la década de los 90. Las sesiones se celebrarán en el Salón de Actos del Archivo Real y General de Navarra, a las 19 horas en todos los casos, y la entrada es libre hasta completar el aforo. Además, al inicio de las mesas redondas se facilitará un número de móvil para que el público pueda participar planteando sus preguntas a través del WhatsApp.

ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE

El ciclo comenzará el jueves 12 de septiembre, con la proyección del documental de 1982 'The Kelly Family. Searching for the Magic Golden Harp', presentado por John Kelly.

El martes 17 de septiembre tendrá lugar una mesa redonda que, bajo el título 'Discofilia. La radio musical en los 60', analizará el papel fundamental que desempeñó la radio en la difusión masiva del rock dentro de las fronteras forales. La competencia con la televisión, consolidada a lo largo de la década de los sesenta, dejó en un segundo plano dentro de la programación radiofónica los contenidos de entretenimiento y "potenció, de manera notable, el desarrollo de programas musicales donde el pop, el rock y la cultura juvenil se convirtieron en contenidos por sí mismos".

Por último, el martes 24 de septiembre se proyectará el documental de 2016 'Córtate el pelo', presentado por su autor y comisario de la exposición, Marino Goñi. Este documental propone un recorrido por los grupos de rock de Navarra en la década de los 60, "en un arduo trabajo de recopilación, investigación y entrevistas con varios de los protagonistas de la época".

La programación continuará el martes 1 de octubre, día en el que se celebrará una mesa redonda acerca del rock en la década de los 70, bajo el título 'La difícil pervivencia del rock navarro en los 70'. El martes 8 de octubre se proyectará el documental de 2001 titulado 'Salda badago', dirigido por Eriz Zapirain, que repasa la historia del Rock Radical Vasco desde 1980. El encargado de su presentación será Marino Goñi.

Un día más tarde, el miércoles 9 de octubre, se plantea una nueva mesa redonda titulada 'Los ochenta. El rock navarro detona', que abordará el fenómeno musical de un cambio estético capital que las condiciones sociológicas imperantes en el cambio de década propiciaron. Un centenar de bandas de rock navarras ofrecieron sus conciertos y grabaciones propiciando la creación de una infraestructura profesional de equipos de sonido, estudios de grabación, discográficas, promotores, diseñadores y fotógrafos especializados. Todo ello contribuyó a la creciente importancia de la escena rockera navarra.

El lunes 14 de octubre llegará la proyección de 'Sonido Pamplona', un documental de 2015 que retrata la pequeña escena indie surgida en Pamplona a mediados de los 90. La presentación la realizará su directora, Beatriz Echeverría.

Por último, el martes 15 de octubre, se cerrará el ciclo con la celebración de la mesa redonda titulada 'Los 90. Consolidación y diversidad del rock en Navarra', que tratará la proliferación de grupos que invadieron la escena musical navarra, con representantes de estilos tan diversos como el rock duro, el punk, el ska, el indie y la música electrónica, y la introducción de otros idiomas además del castellano, como el euskera y el inglés.