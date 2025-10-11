El Área de Salud de Tudela abordar el impacto de situaciones de emergencias en el bienestar emocional

Entrega de flores a pacientes y profesionales de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Hospital Reina Sofía de Tudela y del Hospital de Día. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El impacto que las situaciones de emergencia producen en el bienestar psicológico de las personas es el hilo conductor de la 2ª Semana de Salud Mental, promovida por el Área de Salud de Tudela con el apoyo de la Mesa de Asociaciones y entidades de la zona. Dicha semana se ha programado con motivo de la celebración el día 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, continuando el camino emprendido el año pasado para "visibilizar la importancia de desestigmatizar los trastornos mentales, promover la importancia de la ayuda profesional, mejorar el bienestar de las personas y reducir las negativas consecuencias económicas, sociales y de salud asociadas".

Los actos comenzaron este viernes 10 de octubre con la difusión del podcast 'Voces con alma, rompiendo silencios', un taller de radio organizado por la UNED de Tudela en colaboración con el CRPS Queiles de Avanvida. También se realizó la entrega de flores a pacientes y profesionales de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Hospital Reina Sofía de Tudela y del Hospital de Día por parte de la asociación Anasaps y, además, se inauguró una exposición de Arteterapia y Salud Mental que se ha instalado en el quiosco de la Plaza de los Fueros de Tudela.

Los actos continuarán entre el 13 y el 17 de octubre en diversas sedes y localidades de la Ribera, fundamentalmente charlas y mesas redondas, además de varias sesiones de cuentacuentos para población infantil de 3 a 6 años, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El miércoles día 15 está previsto también que, en los centros de salud y consultorios, el personal de enfermería entregue un kit de cuidado emocional ante emergencias a quienes acudan a consultas y, para cerrar la semana, la asociación ANDAR presentará al personal de Educación un dossier de manejo del pánico dirigido a la población infantojuvenil.

La Organización Mundial de la Salud sigue instando a gobiernos y asociados mundiales a "redoblar con urgencia sus iniciativas para transformar de forma sistemática los servicios de salud mental en todo el mundo". Algunas de las medidas propuestas son "una inversión sostenida en el personal de salud mental y la ampliación de la atención comunitaria centrada en las personas". De acuerdo con los datos publicados por la OMS, "más de mil millones de personas padecen trastornos de salud mental y algunas de estas afecciones, como la ansiedad y la depresión, generan enormes costos humanos y económicos".