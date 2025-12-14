El Área de Salud de Tudela implementa un procedimiento de recambio de sondas de gastrostomías a domicilio

Equipo responsables del procedimiento de recambio de sondas de gastrostomía a domicilio para pacientes dependientes. - ÁREA DE SALUD DE TUDELA

El Área de Salud de Tudela ha incorporado en el último año un procedimiento de recambio de sondas de gastrostomía a domicilio para pacientes dependientes, que evita el desplazamiento de estas personas al Hospital Reina Sofía (HRS) para un repuesto programado.

El procedimiento forma parte del circuito de gestión de gastrostomías con el que cuenta el HRS desde hace tiempo y que abarca desde la colocación inicial de la sonda de gastrostomía hasta la solución de incidencias sobrevenidas. Actualmente hay unos 16 pacientes del Área de Salud de Tudela incluidos en dicho circuito, en el que participa un equipo multidisciplinar que incluye profesionales de medicina y enfermería, tanto de la Unidad de Endoscopias como de la de Hospitalización a domicilio y de los Servicios de Urgencias y de Cirugía.

La gastrostomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en la creación de una abertura directa hacia el estómago a través de la pared abdominal para facilitar la alimentación en pacientes que no pueden ingerir alimentos por vía oral. A los pacientes que requieren este tipo de cirugía se les introduce un tubo que permite la administración de medicamentos, suero o nutrición enteral.

Tal y como explican desde el Área de Salud de Tudela, los pacientes con sonda de gastrostomía requieren de la realización de recambios programados, normalmente cada seis o doce meses. La inclusión de pacientes a este circuito se realiza desde la Unidad de Digestivo del HRS. Pueden ser pacientes cuya colocación inicial de sonda de gastrostomía se haya realizado en el propio HRS, como otros ciudadanos de la Ribera a los que por diferentes motivos se les colocara la sonda inicial en el Hospital Universitario de Navarra.

La gestión de salidas accidentales de las sondas u otras complicaciones se soluciona en horario de mañanas por el personal de Endoscopias y fuera de este horario por personal de enfermería de Urgencias o, si fuera necesario, por el cirujano o cirujana de guardia.

La puesta en marcha de este recurso es posible gracias a la formación continua organizada desde el Área de Salud de Tudela, tanto para profesionales que trabajan en la Unidad de Hospitalización a Domicilio, como para personal de residencias, Atención Primaria o del Servicio de Urgencias.

El número de pacientes con sonda de gastrostomía ha aumentado en los últimos años debido a diversos factores como el envejecimiento de la población y, con ella, el aumento de enfermedades que cursan con disfagia, más supervivencia y mejoras técnicas y organizativas que favorecen la nutrición enteral prolongada en el ámbito extrahospitalario. Aunque las inserciones pueden ser motivadas por muy diversas patologías, fundamentalmente se aplican a pacientes con enfermedades neurológicas (ELA, Ictus, Alzheimer y otras demencias...) que han perdido la habilidad de tragar correctamente o bien a enfermos oncológicos con obstrucciones físicas en su tracto digestivo.