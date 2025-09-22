Arranca la cuarta edición del curso 'Albañiles Digitales' para personas sin experiencia en el desarrollo de software

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito alcanzado en las tres ediciones anteriores, el programa formativo 'Albañiles Digitales - Software Builders', que impulsa el Servicio Navarro de Empleo en colaboración con la empresa Veridas, inicia una nueva edición con el objetivo de seguir transformando las vidas profesionales y poder responder a la creciente demanda de perfiles tecnológicos.

La 4ª edición de 'Albañiles Digitales' se mantiene fiel a su esencia, según ha informado el Gobierno foral, para "ofrecer a quienes provienen de ámbitos ajenos a la programación la oportunidad de reorientar su carrera y abrirse camino en la industria digital, una de las de mayor crecimiento global". Pero al mismo tiempo, evoluciona su contenido integrando materias adaptadas a los últimos avances en Inteligencia Artificial.

En la apertura y bienvenida al curso, Amaya Bengochea, directora del Servicio de Desarrollo de competencias profesionales del SNE ha indicado que "el programa 'Albañiles Digitales' es un claro ejemplo del compromiso del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare de trabajar en colaboración directa con el tejido empresarial para cerrar la brecha de talento local, en este caso en perfiles digitales, creando un programa formativo diseñado y desarrollado ad hoc".

SELECCIÓN RIGUROSA CON ACOMPAÑAMIENTO CERCANO

Las personas participantes de esta edición han superado un proceso de selección que combina pruebas de nivel de inglés, test psicotécnicos, evaluaciones de conocimientos básicos y entrevistas personales. Este procedimiento, ha indicado el Ejecutivo, "asegura tanto la motivación como la preparación inicial necesaria para afrontar con éxito una formación intensiva". Destaca el creciente número de mujeres inscritas, son casi el 50%.

Durante seis meses, el alumnado recibirá más de 600 horas de formación teórico-práctica bajo la metodología learning by doing, en la que los estudiantes desarrollan proyectos reales acompañados por un equipo de profesionales de Veridas con un seguimiento individualizado.

En el inicio de las clases, Muskilda Pascualena, directora de Talento y Cultura de Veridas, ha señalado que "creemos en la educación como motor de transformación y en el poder de la tecnología para abrir nuevas oportunidades". "Incorporar la IA en esta formación significa preparar a las personas, no solo para el presente, sino también para el futuro del trabajo digital, ha dicho. Veridas es una empresa de base tecnológica que ofrece soluciones para la verificación de la identidad digital a través de tecnologías propias de biometría facial, biometría de voz y verificación de documentos.