Arrancan los Encuentros de Pamplona con diez días para reivindicar el papel transformador de la cultura.

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Encuentros de Pamplona-Iruñeko Topaketak, bienal de cultura, arte y pensamiento, arrancan este jueves con diez días por delante en los que se reivindicará el papel transformador de la cultura. Así, conferencias, diálogos, espectáculos, exposiciones y demás expresiones artísticas tendrán lugar en el Baluarte como sede principal, y en la ciudad de Pamplona como escenario global.

En la rueda de prensa inaugural han participado Ramón Andrés, director de los Encuentros de Pamplona; el novelista y ensayista francés Pascal Quignard; la compositora, educadora e investigadora musical Liza Lim; el artista, docente e investigador Patxi Araujo, y estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra.

Ramón Andréz ha manifestado que no podía estar "más contento de contar con la presencia de una personalidad de gran calidad literaria y humana en Pamplona" como Pascal Quignard y ha añadido que "es una fiesta poder tener cerca a estas personas". "Estoy seguro de que los espectadores harán suyos los Encuentros", ha asegurado.

Quignard ha afirmado no saber realmente qué se va a encontrar el público esta tarde en un diálogo que protagonizará con el título 'Sobre el amor y Eros': "Lo cierto es que no sé qué haremos esta tarde porque los creadores no sabemos qué hacemos", ha afirmado.

El escritor francés ha elogiado los Encuentros, que en sus propias palabras son "un gran festival en Pamplona que defienden una idea muy real, que es que no hay división en el arte".

La compositora australiana Liza Lim ha tomado a continuación la palabra, definiendo la bienal como "un encuentro raro, interdisciplinar y que trae personalidades diferentes". Lim participa este jueves en un taller con estudiantes del conservatorio y el viernes se entrevistará con Fabià Santcovsky a las 19 horas en Baluarte, en un diálogo con el título 'Transculturalidad, tiempo y linaje'.

Lim ha explicado que el tema de sus intervenciones "es el tiempo y la interculturalidad, en lo que encuentro afinidad con mi llegada a Pamplona". Además, se ha mostrado "fascinada" con los Encuentros, por "cómo un evento de hace 50 años ha vuelto a renacer". "Me fascina la idea de la espiral del tiempo y cómo los eventos que ocurren podemos leerlos a través del tiempo", ha indicado.

Por su parte, el artista navarro, docente e investigador Patxi Araujo presentará a las 18 horas del viernes su instalación 'La distribución del caso, 2024', en el patio del Baluarte. Según Araujo, su instalación representa "aquello que no conocemos, que denominamos caos, azar, aquello desconocido, que tememos, que soñamos, materia sin la cual es imposible generar arte".

Se trata de una instalación sobre un andamiaje de grandes dimensiones, que se podrá recorrer durante los 10 días de la bienal, y que ofrecerá diferentes experiencias según cómo y cuándo se visite. "La estructura que ha surgido es la negociación con el lugar y con todos los gremios y personas que han estado presentes en su creación", ha explicado. Destacando que se trata de su obra más ambiciosa hasta el momento, Patxi Araujo ha matizado que "en cuanto a la complejidad de la idea, es la misma que siempre, toda obra contiene una dificultad extraordinaria".

Por otro lado, como ya ocurriese en 1972 con las icónicas cúpulas neumáticas de Prada Poole y en 2022 con las pacas de paja, la plaza de Baluarte vuelve a reinvertirse para esta edición de los Encuentros gracias al trabajo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, que han diseñado un proyecto para cubrir la plaza con una gran alfombra de madera.

En la presentación de la idea han participado Teresa Pons, María Laguillo y Tomás Rodríguez-Losada, estudiantes de 2º curso de Arquitectura. El proyecto, gestado por toda la clase desde abril de este año busca un impacto en la plaza y que la ciudadanía intervenga en ella. "Poder ver ya construida una idea que hemos tenido es muy ilusionante para todos", han afirmado.