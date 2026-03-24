Artistas y alumnado rural y de bachillerato artístico se unen para reflexionar en la Escuela de los Encuentros 2026

El director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, participa en la presentación de los talleres artísticos de la Escuela de los Encuentros 2026. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Siete escuelas rurales y seis institutos con el modelo de bachiller artístico vivirán la experiencia de la Escuela de los Encuentros / Topaketen Eskola, una iniciativa que conecta artistas, alumnado y docentes para crear un espacio educativo en el que se unen la experimentación, el pensamiento y el cruce de disciplinas artísticas. Se trata de una acción realizada en el marco de los Encuentros de Pamplona / Topaketen Eskola para extender esta propuesta artística al ámbito educativo.

En el encuentro con la prensa, que ha tenido lugar este martes en el Museo de Navarra, han participado el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía; la delegada en Navarra de Fundación La Caixa, Izaskun Azcona; el director-gerente de la Fundación Baluarte, Rubén Jauquicoa; la artista Marina Lameiro; y la directora del colegio público de Monreal, Izaskun Úcar. También se ha contado con la presencia de diferentes artistas y representantes de los centros que participan en esta iniciativa.

Esta iniciativa está promovida por el Gobierno de Navarra y Fundación Baluarte, y cuenta con la financiación de la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y el apoyo de Fundación La Caixa.

La edición de 2026 se está llevando a cabo de marzo y septiembre, con la participación de nueve artistas: Peru Galbete, Marina Lameiro, Xabier Erkizia, David Pérez Villanueva, Mikel Belascoain, Mirari Echávarri, Martin Etxauri, Mursego y Laida Azkona y Txalo Toloza.

Los talleres artísticos de la Escuela de los Encuentros 2026 invitan al alumnado a explorar el mundo a través de la creación contemporánea, combinando cuerpo, materia, imagen, sonido, voz y tecnología. A partir de prácticas como la danza, el cine, la experimentación sonora, la construcción plástica o la reflexión sobre la inteligencia artificial, las propuestas abordan temas como la representación personal, la relación con la naturaleza, la cultura que nos rodea o las formas de imaginar futuros posibles.

En cuanto a los centros escolares, la Escuela de los Encuentros / Topaketen Eskola 2026 se acercará a siete escuelas rurales: el Colegio Público Gloria Larrainzar EP, de Zubiri; el CP de Añorbe; el CP Santa Bárbara de Monreal; la Iruritako Herri Eskola, de Irurita; el CP de Pitillas; el CP de Beire; y el CP Ujué. También participarán, asimismo, seis institutos con bachillerato artístico: el IES Tierra Estella; el IES Plaza de la Cruz BHI y el IES Iturrama BHI, de Pamplona; la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona; el IES Barañain Alaitz BHI; y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella.

Apezteguía, director general de Cultura, ha señalado que esta iniciativa muestra que "el arte y el pensamiento contemporáneo pueden formar parte de la experiencia educativa de una manera viva, cercana y transformadora, como una forma de abrir preguntas, despertar la sensibilidad y ensanchar la mirada de niños, niñas y jóvenes".

En esa misma idea ha ahondado también Rubén Jauquicoa, director-gerente de Fundación Baluarte, al remarcar la apuesta de esta iniciativa "por una cultura que no se limita a ser contemplada o vivida de manera pasiva, sino que se construye con personas". Así, ha destacado que esa misión "se materializa de manera muy especial en las actividades del Programa Educativo y Social de la Fundación Baluarte, y en otras actividades como la Escuela de los Encuentros".

ESCUELA DE ENCUENTROS 2026

Esta es la segunda edición de una experiencia que nació en el marco de los Encuentros de Pamplona 2024 y tiene como elemento diferencial que los talleres realizados en los centros educativos son diseñados exprofeso por el equipo de coordinación y artistas para ligarlos a líneas curatoriales de esta bienal internacional de arte, pensamiento y cultura, planteadas por su director de programación, el pensador Ramón Andrés.

La Escuela de los Encuentros pone el foco en el territorio, a través de la escuela rural, y en los centros que imparten Bachiller Artístico. Los talleres propuestos, auténticas experiencias de creación y reflexión, se llevan a cabo durante el curso escolar en los meses previos a la bienal y proponen distintos lenguajes artísticos como el cine, el arte, el sonido, la danza y las artes plásticas.

Los resultados de esta conexión y trabajo conjunto entre artistas y alumnado se concretarán en una exposición que tendrá lugar en el mes de octubre en el Palacio Condestable de Pamplona como parte de las actividades de la programación de los Encuentros de Pamplona.

Las escuelas y el alumnado serán invitados a visitar la exposición en Pamplona durante la bienal y participar de la atmósfera y la energía de los Encuentros de Pamplona, para ello, se financia el transporte que permite hacer esta visita desde su localidad.

Los Encuentros de Pamplona es la bienal internacional de cultura, arte y pensamiento promovida por Gobierno de Navarra y organizada por Fundación Baluarte con el apoyo de Fundación La Caixa y la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.