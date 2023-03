Artundo dice que hay otra opción para ubicar el nuevo centro de salud de Estella y que se estudiará tras Semana Santa

PAMPLONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, ha afirmado que está prevista una reunión con el Ayuntamiento de Estella después de Semana Santa para estudiar otra ubicación para el nuevo centro de salud del municipio, después de haber tenido que descartar tres posibles localizaciones.

"Llevamos meses trabajando con el Ayuntamiento de Estella, ha habido varias posibles ubicaciones del centro de salud, hay desde luego intención y decisión por las dos partes de ir a la construcción lo antes posible", ha señalado este jueves, en respuesta a los medios de comunicación.

Según ha añadido, se han descartado por lo menos tres potenciales localizaciones "porque no eran posibles o porque la propiedad no lo ha permitido". "Ahora hay una nueva opción, que es lo que nos transmitía el alcalde de Estella ayer mismo, y para eso hemos quedado, para reunirnos a la vuelta de Semana Santa y valorarlo, oír al Ayuntamiento, a los arquitectos, las ventajas de esta nueva ubicación, y veremos. Pero no hay ninguna duda, la cosa es cuándo", ha indicado.

En este sentido, ha considerado que "lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en la ubicación y a partir de ahí empieza el procedimiento".