El arzobispo de Pamplona hace una valoración "muy positiva" del Jubileo

Archivo - Acto del Jubileo.

PAMPLONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Catequistas, gitanos, filósofos, scouts, agricultores, enfermos, arquitectos, fuerzas armadas, universitarios, hermandades y cofradías, músicos, deportistas, poetas, abogados... y así hasta sumar 53 celebraciones del Jubileo con distintos grupos, tanto religiosos como profesionales, en las catedrales de Pamplona y de Tudela y en los otros cuatro 'lugares jubilares de llaga humana'.

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Florencio Roselló, clausuró el pasado 28 de diciembre el Año Jubilar de la Esperanza que se inició un año antes, el 29 de diciembre de 2024, por la mañana en la Catedral de Tudela y por la tarde en la Catedral de Pamplona. "La valoración es muy positiva -sostiene-. Estoy contento porque ha participado mucha gente. Ha sido un año muy activo y dinámico, con 53 celebraciones diferentes, casi una por semana. Este mundo tiene hambre de esperanza".

Florencio Roselló ha subrayado la "gran riqueza" de grupos que han ganado el Jubileo y ha hablado de cuatro niveles de participación: "grupos de fe o actividad pastoral (catequistas, scouts, apostolado seglar, colegios diocesanos...); colectivos que no acostumbran a participar en temas de Iglesia a nivel diocesano, que lo pueden hacer a título individual, pero no como gremio (abogados, labradores, teólogos, arquitectos, carpinteros...); un tercer grupo que están faltos de esperanza (presos, enfermos, enfermos mentales y ancianos); y personas que han acudido a título individual para ganar el Jubileo".

También ha resaltado la dimensión social del Jubileo, con celebraciones en los cuatro lugares jubilares más allá de las catedrales: el centro penitenciario y la Casa de Misericordia, en Pamplona; el Hospital Reina Sofía, en Tudela; y la Clínica Padre Menni, en Elizondo. "De este modo, hemos hecho partícipes del Jubileo de la Esperanza a los presos, a los ancianos, a los enfermos y a quienes sufren trastornos mentales. Han sido experiencias de evangelio puro, de esperanza e ilusión compartida", ha comentado.

CENTRO PARA VÍCTIMAS DE TRATA

En diciembre de 2024, en la presentación del Año Jubilar, el arzobispo subrayó el deseo de la diócesis de abrir un centro para atender a víctimas de trata y para ello se puso en marcha una colecta en todas las diócesis de Navarra un domingo del pasado mes de mayo. La recaudación que se obtuvo ascendió a 185.235 euros, que han servido para poner en marcha ese centro, "que es ya una realidad", ha afirmado Katya Palafox, delegada diocesana de Trata.

Katya Palafox ha explicado que ese dinero se está empleando en "el acondicionamiento del piso, en la contratación de una profesional que se encargará de la atención directa a las mujeres y a sus hijos y en el sostenimiento del recurso y de las necesidades básicas de las mujeres durante al menos dos años, con el objetivo de que el proyecto pueda consolidarse". "Todas las demás personas que colaboramos en este proyecto y en la Delegación de Trata lo hacemos de manera voluntaria", ha añadido.

"Con frecuencia -ha expuesto Katya Palafox- se nos pregunta si esta realidad existe realmente en Navarra y en Pamplona. Nuestra respuesta es clara y rotunda: sí, ocurre. La trata de personas es una realidad cercana y creciente, que mueve millones de euros y vulnera gravemente la dignidad humana".

UN AÑO "ESPERANZADOR"

Por su parte, el delegado diocesano para el Jubileo de la Esperanza, Javier Fortún, ha destacado el "buen" funcionamiento de la Comisión Diocesana del Jubileo. "Cada parcela ha respondido, desde el arzobispo y el vicario general hasta las delegaciones (enseñanza, catequesis, liturgia, medios de comunicación), pasando por los arciprestazgos, las catedrales y cabildos, la secretaría general...".

Javier Fortún ha reflexionado que "la gracia y la vivencia de la fe se expresan de muchas maneras, desde una gran celebración que llena la Catedral hasta una vivencia menuda y profunda de un grupo de ancianos que quieren hacerse presentes en el Jubileo, a pesar de que se desplazan en sillas de ruedas y necesitan vehículos que puedan transportarlos". Y también ha indicado la "masiva" participación de los jóvenes, cuya presencia superó el millón en su cita con el Papa en Roma, más de mil procedentes de Navarra.