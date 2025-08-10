Asciende al nivel 2 el Plan INFONA por un incendio forestal declarado en un pinar en Carcastillo

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

A las 8 horas de este domingo ha ascendido a 2 la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA) -que se encontraba en el nivel 0 de Pre Emergencia tras la extinción del incendio declarado el pasado martes en la zona de Valdizarbe- debido a un incendio en un pinar situado junto a la carretera entre Carcastillo y Figarol, en el Llano de Larrate.

A las 00.00 horas del domingo había sido activado el nivel 1, si bien se ha pasado a la situación operativa 2 "ante la necesidad de solicitar medios extraordinarios", han indicado desde SOS Navarra en su cuenta de X.

Según han informado desde el Gobierno foral, los bomberos han estado trabajado toda la noche en el lugar. Hay algunos campos cosechado en la cercanía, pero no hay riesgo de propagación. Tampoco hay riesgo para la población.

El aviso fue recibido a las 21.42 horas de ayer sábado. Fueron movilizados bomberos de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), 2 helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente, la Unidad de telecomunicaciones Tetra, bulldozer de Medio Ambiente y agentes de Policía Foral.

A las 8 horas de este domingo se han incorporado los medios aéreos del Gobierno de Navarra y ha sido movilizado el bulldozer de Medio Ambiente.