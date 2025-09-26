Ascienden a magistradas dos juezas destinadas en Navarra

Las juezas Irene Ferrary Merino y Elena Fernández Huerta han jurado este viernes sus cargos como nuevas magistradas en un acto celebrado ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). - TSJN

Las juezas Irene Ferrary Merino y Elena Fernández Huerta han jurado este viernes sus cargos como nuevas magistradas en un acto celebrado ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

Naturales ambas de Pamplona, pasarán a estar destinadas como JAT (Juez de Adscripción Territorial) a disposición de las necesidades del TSJN. Irene Ferrary, de 33 años, tenía como último destino la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de Estella, mientras que Elena Fernández, de 32, ya ejercía como JAT, según ha informado el TSJN.

Además de por su presidente, Julián Huarte, la Sala de Gobierno ha estado constituida este viernes por el presidente de la Sala de lo Social, Miguel Azagra; por la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, María Jesús Azcona; por los magistrados de la Audiencia Provincial Mari Paz Benito y Emilio Labella; por la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Pamplona, Marta Herrero; y por el secretario de Gobierno, Alfonso Pérez.

En el acto, Irene Ferrary ha sido amadrinada por Mari Paz Benito, mientras que Elena Fernández ha sido apadrinada por su padre, Francisco Javier Fernández Urzainqui, exmagistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJN.

También han asistido el fiscal superior de la Comunidad foral, Jaime Goyena; la jueza decana de Pamplona, María Alemán; el vicedecano del Colegio de Abogados de Pamplona, Javier Urrutia, así como magistrados, letrados de la Administración de Justicia y médicos forenses.