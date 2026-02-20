Asesinada una mujer en un presunto caso de violencia de género en Sarriguren (Navarra)

Ambulancia de la Cruz Roja durante un servicio de urgencia realizado en Pamplona, Navarra.

Ambulancia de la Cruz Roja durante un servicio de urgencia realizado en Pamplona, Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press

PAMPLONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido asesinada este viernes y otra ha resultado herida con un arma blanca a manos de un hombre en un presunto caso de violencia de género que se ha registrado en Sarriguren. El presunto autor del crimen ha sido detenido.

Los hechos han tenido lugar sobre las 19.30 horas en la avenida Reino de Navarra.

Al lugar han acudido agentes de la Policía Local del Valle de Egüés y de la Policía Foral, así como ambulancias.

Agentes de la Policía Foral se han hecho cargo de la investigación.