El asfaltado del paso peatonal entre Sancho el Fuerte y Abejeras obligan a cerrar el tráfico jueves y viernes

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona continúa con los trabajos de adecuación del carril bici de la plaza de Los Fueros, que van a afectar al tráfico este jueves 6 y el viernes 7, cuando está previsto asfaltar el paso peatonal de la avenida de Sancho el Fuerte, en la trasera de la Casa de Misericordia, que cruza hacia Abejeras. Por ello, se va a cerrar al tráfico el acceso a la avenida de Sancho el Fuerte tanto desde Los Fueros como desde Abejeras, entre las 8 y las 14 horas, los dos días.

Este cierre obliga a desviar el tráfico que se dirige a Sancho el Fuerte por la avenida de Zaragoza, para girar hacia Erletokieta y de allí subir a Sancho el Fuerte. El desvío afecta también a varias líneas del Transporte Urbano Comarcal (TUC): L1, L2, L23 y N01, N02, N15. Las dos paradas ubicadas en el primer tramo de Sancho el Fuerte, en la trasera de la Meca, se anulan y se crea una parada provisional un poco más adelante, junto a la rotonda de Erletokieta.

El desvío del TUC se mantiene desde el jueves a las 8 horas hasta el viernes a las 14 horas, mientras duren los trabajos de asfaltado y posterior pintura y señalización. En cuanto al tráfico, el acceso a Sancho el Fuerte desde los Fueros y Abejeras se reabrirá ambos días a partir de las 15 horas.

Estos trabajos forman parte de las obras de mejora de la movilidad y la accesibilidad en el entorno de la plaza de los Fueros, que incluyen la creación del carril bici que conectará el Casco Antiguo y el Ensanche con Iturrama y Milagrosa. La primera fase discurre desde la calle Abejeras hasta la Vuelta del Castillo, ha informado el Ayuntamiento.