Asiron: "Por mi cabeza no pasa otra cosa que impedir la llegada de la derecha" al Ayuntamiento de Pamplona

El alcalde de Pamplona en funciones y candidato de EH Bildu a la reelección, Joseba Asiron, ha afirmado que "por mi cabeza ahora mismo no pasa otra cosa que la de impedir la llegada de la derecha" al Ayuntamiento de la ciudad e "impedir que Enrique Maya (Navarra Suma) gestione políticas sociales, de igualdad y de memoria histórica".

En rueda de prensa en el Consistorio, Asiron ha manifestado que "la radiografía que nos ha dejado la ciudadanía" tras las elecciones es que "EH Bildu es segunda fuerza en el Ayuntamiento y primera fuerza de cambio con muchísima distancia sobre la segunda" y ha indicado que "el PSN está 10.000 votos por detrás de EH Bildu, y eso evidentemente no se puede soslayar".

Ha afirmado el alcalde en funciones que quiere "intentar evitar por todos los medios y hasta la última posibilidad y el último segundo que se forme un gobierno de derechas en mi ciudad". "Merece la pena intentarlo", ha expuesto, para indica que harán lo posible para conformar "un gobierno progresista y de izquierdas" y "liderado por quienes más respaldo han obtenido y con aval de 4 años de gestión progresista y social".

El candidato abertzale ha indicado que "si algo nos ha enseñado la legislatura y recientemente la negociación de las inversiones financieramente sostenibles es que se puede llegar a acuerdos". "Cuando nos desposeemos de otro tipo de condicionamientos hay muchas ocasiones en las que coincidimos con el PSN", ha expuesto.

Ha indicado Asiron que "nos acercamos al diálogo y al contacto con todas y todos con la mente abierta y las manos abiertas, pensando en que nadie puede hacer renuncia de sus más elementales postulados como son las políticas de izquierdas, las políticas de igualdad, etc...".

Sobre las palabras de Maite Esporrín la madrugada del domingo celebrando los resultados del PSN y diciendo 'agur Asiron', Joseba Asiron ha señalado que "no merece la pena entrar en cuestiones de estilo de cada cual" pero "a lo mejor en ese momento la candidata del PSN no valoró suficientemente la realidad". "Yo creo que no valoró suficientemente que quien votó aquel día al PSN probablemente no votó pensando en dar la enhorabuena al señor Maya", ha dicho, para indicar que Esporrín "igual estuvo un poco precipitada fruto de la noche electoral".

