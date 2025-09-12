Asiron, sobre la denuncia de UPN a Endika Alonso: "La defensa de los derechos humanos nunca puede convertirse en delito"

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado este viernes, en relación con la denuncia presentada por UPN ante la Audiencia Nacional contra el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Ayuntamiento de Pamplona, Endika Alonso (EH Bildu), por "un posible delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus víctimas" tras "las palabras que el concejal pronunció durante el festival Hatortxu Rock", que "la defensa de los derechos humanos nunca puede convertirse en delito".

Según criticaron desde UPN en una nota de prensa, "las palabras de Alonso -'Hasta que todos estén en casa. Viva nosotros. Vivan los nuestros. Viva Hatortxu'-, fueron pronunciadas desde el escenario y ante miles de personas".

"Conocimos ayer esta iniciativa y tampoco por mi parte tengo muchas más cosas que decir. Por una parte sí que considero que la defensa de los derechos humanos nunca puede convertirse en delito, y esto es exactamente lo que en diferentes ocasiones ha hecho el concejal Endika Alonso: hacer una defensa de los derechos de las personas, en este caso personas presas, pero da igual de qué contexto estemos hablando. La defensa de los derechos de las personas nunca puede ser delito", ha subrayado Asiron.

En respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Asiron ha añadido que "lamentablemente, vemos, una vez más, la tendencia de la derecha del Estado español, en este caso de UPN, por judicializar la política, por llevar al terreno jurídico algo que no tendría por qué salir del terreno del debate político".